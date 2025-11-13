Murió Alberto Scariot, el hombre apuñalado en el barrio Los Cisnes

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Alberto Scariot, de 40 años, quien permanecía internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Grande. Scariot había sido atacado a puñaladas junto a su hijo en una vivienda del barrio Los Cisnes, durante la madrugada del lunes.

El hombre ingresó al hospital con más de diez heridas punzocortantes, que comprometieron ambos pulmones y le provocaron neumotórax. También presentaba cortes profundos en los brazos, una grave lesión en el cráneo —en la región temporoparietal derecha— y múltiples heridas en la columna cervical y dorsal. Pese a las intervenciones y al soporte intensivo, su estado se volvió irreversible y finalmente murió este jueves por la tarde.





Con este desenlace, la situación judicial del único acusado, Fernando Aarón Moreira, de 22 años, cambia drásticamente: había sido imputado inicialmente por tentativa de homicidio en concurso real con lesiones leves, pero ahora la causa deberá ser recalificada a homicidio agravado.





De acuerdo a averiguaciones realizadas por Crónicas Fueguinas, la Policía continúa trabajando en varias líneas investigativas, entre ellas la búsqueda del arma blanca utilizada en el ataque, que aún no fue hallada. También se analiza el vehículo en el que Moreira habría escapado tras la agresión.





El caso permanece bajo la órbita de la Jueza de Instrucción Nº 3, Dra. Cecilia Cataldo, con la intervención del Fiscal Ariel Pinno, quienes evaluarán en las próximas horas nuevas medidas procesales.