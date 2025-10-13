(Vídeo) Protestas durante el aniversario de Ushuaia: reclamos al gobernador Melella por el radar y la falta de clases

0 0 13 octubre 2025 2025-10-13T03:22:00-03:00 Editar esta nota

Durante el aniversario de Ushuaia hubo reclamos al gobernador Melella por el radar británico y por la falta de clases en las escuelas fueguinas.

El tradicional acto por un nuevo aniversario de Ushuaia estuvo atravesado por fuertes reclamos hacia el gobernador Gustavo Melella. En medio de los festejos oficiales, un grupo de manifestantes desplegó una bandera alusiva al radar frente al palco donde se encontraban las autoridades provinciales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas y Federales. 

El reclamo apuntó a la instalación y continuidad del radar de origen británico en territorio fueguino, cuya presencia sigue generando controversia y cuestionamientos por su posible vinculación con intereses extranjeros en el Atlántico Sur.

La bandera, visible desde el palco principal y captada en varios videos del evento, buscó visibilizar el malestar social ante lo que consideran falta de respuestas concretas del gobierno provincial sobre la situación del radar y su permanencia.

Padres reclamaron por la falta de clases

En paralelo, un grupo de padres autoconvocados expresó su preocupación por la crisis educativa que atraviesan los alumnos fueguinos, quienes —según denunciaron— perdieron más de la mitad de los días del ciclo lectivo debido a paros, desobligaciones y conflictos gremiales impulsados por el SUTEF. 

“Los chicos están sin clases más días de los que van a la escuela. Es una vergüenza y el gobierno y SUTEF, quien provoca las desobligaciones y paros mira para otro lado”, manifestó una de las madres presentes, en referencia a la falta de medidas firmes por parte del Ejecutivo provincial.

La protesta, pacífica pero contundente, buscó visibilizar dos temas que el Gobierno de Melella no ha logrado resolver: la continuidad del radar extranjero en suelo fueguino y el colapso del sistema educativo, que mantiene a cientos de estudiantes sin clases regulares. 

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2382,Interes General,3215,Internacionales,155,Locales,3768,Noticias Nacionales,1413,Policiale,6,Policiales,11410,Sociedad,5007,Tecno,77,Tendencias,141,Titulares,14596,Ultimas Noticias,12985,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Protestas durante el aniversario de Ushuaia: reclamos al gobernador Melella por el radar y la falta de clases
(Vídeo) Protestas durante el aniversario de Ushuaia: reclamos al gobernador Melella por el radar y la falta de clases
Durante el aniversario de Ushuaia hubo reclamos al gobernador Melella por el radar británico y por la falta de clases en las escuelas fueguinas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi1zqXuieMZdIwvcW3RtRn_2Z9bdR1ivZNvzEGGLnDZTgDXBLm-hJRBfgTOSv-nUrrGDlsBr792B4E8jIK0u6VblrcukLByCm_rfq1dcQK1ig2NnIS8nubEBDuxliFuIOiewq8okA5A1D9vtD0V4sEGc1LH4BOHM5Zzr3GvLf17wZ9IxsK_mPY/w640-h384/reclamo%20en%20el%20desfile%20por%20el%20aniversario%20de%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi1zqXuieMZdIwvcW3RtRn_2Z9bdR1ivZNvzEGGLnDZTgDXBLm-hJRBfgTOSv-nUrrGDlsBr792B4E8jIK0u6VblrcukLByCm_rfq1dcQK1ig2NnIS8nubEBDuxliFuIOiewq8okA5A1D9vtD0V4sEGc1LH4BOHM5Zzr3GvLf17wZ9IxsK_mPY/s72-w640-c-h384/reclamo%20en%20el%20desfile%20por%20el%20aniversario%20de%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/video-protestas-durante-el-aniversario.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/video-protestas-durante-el-aniversario.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos