(Vídeo) Protestas durante el aniversario de Ushuaia: reclamos al gobernador Melella por el radar y la falta de clases

Durante el aniversario de Ushuaia hubo reclamos al gobernador Melella por el radar británico y por la falta de clases en las escuelas fueguinas.
El tradicional acto por un nuevo aniversario de Ushuaia estuvo atravesado por fuertes reclamos hacia el gobernador Gustavo Melella. En medio de los festejos oficiales, un grupo de manifestantes desplegó una bandera alusiva al radar frente al palco donde se encontraban las autoridades provinciales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas y Federales.
El reclamo apuntó a la instalación y continuidad del radar de origen británico en territorio fueguino, cuya presencia sigue generando controversia y cuestionamientos por su posible vinculación con intereses extranjeros en el Atlántico Sur.
La bandera, visible desde el palco principal y captada en varios videos del evento, buscó visibilizar el malestar social ante lo que consideran falta de respuestas concretas del gobierno provincial sobre la situación del radar y su permanencia.
Padres reclamaron por la falta de clases
En paralelo, un grupo de padres autoconvocados expresó su preocupación por la crisis educativa que atraviesan los alumnos fueguinos, quienes —según denunciaron— perdieron más de la mitad de los días del ciclo lectivo debido a paros, desobligaciones y conflictos gremiales impulsados por el SUTEF.
“Los chicos están sin clases más días de los que van a la escuela. Es una vergüenza y el gobierno y SUTEF, quien provoca las desobligaciones y paros mira para otro lado”, manifestó una de las madres presentes, en referencia a la falta de medidas firmes por parte del Ejecutivo provincial.
La protesta, pacífica pero contundente, buscó visibilizar dos temas que el Gobierno de Melella no ha logrado resolver: la continuidad del radar extranjero en suelo fueguino y el colapso del sistema educativo, que mantiene a cientos de estudiantes sin clases regulares.
