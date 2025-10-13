(Vídeo) Protestas durante el aniversario de Ushuaia: reclamos al gobernador Melella por el radar y la falta de clases

Padres reclamaron por la falta de clases





En paralelo, un grupo de padres autoconvocados expresó su preocupación por la crisis educativa que atraviesan los alumnos fueguinos, quienes —según denunciaron— perdieron más de la mitad de los días del ciclo lectivo debido a paros, desobligaciones y conflictos gremiales impulsados por el SUTEF.





“Los chicos están sin clases más días de los que van a la escuela. Es una vergüenza y el gobierno y SUTEF, quien provoca las desobligaciones y paros mira para otro lado”, manifestó una de las madres presentes, en referencia a la falta de medidas firmes por parte del Ejecutivo provincial.





La protesta, pacífica pero contundente, buscó visibilizar dos temas que el Gobierno de Melella no ha logrado resolver: la continuidad del radar extranjero en suelo fueguino y el colapso del sistema educativo, que mantiene a cientos de estudiantes sin clases regulares.



