El Ministro de "Educacion" Se nos burlan en la cara, resulta que ahora la educación es prioridad, no se estaría notando.

Conflicto docente en Tierra del Fuego: Gobierno asegura que la educación es prioridad, pero no ofrece soluciones concretas y siguen los paros.

El ministro Pablo López Silva aseguró que la educación es “prioritaria” para el Gobierno fueguino, aunque las escuelas siguen con problemas edilicios, paros y falta de diálogo real. Este miércoles habrá una nueva reunión con el SUTEF y corte frente a Casa de Gobierno.
Mientras miles de chicos en Tierra del Fuego siguen perdiendo días de clases y el conflicto docente se extiende sin una resolución concreta, el ministro de Educación Pablo López Silva volvió a asegurar que “la educación es una prioridad para el Gobierno”. Una frase que ya suena vacía ante la realidad que sufren docentes, familias y estudiantes en una provincia que no logra garantizar la normalidad en las escuelas.

El funcionario confirmó que este miércoles habrá una nueva reunión con el SUTEF, instancia que llega nuevamente tras semanas de tensión y reclamos frente a Casa de Gobierno. El gremio docente ya anticipó un corte de calle durante el encuentro, porque el malestar no cede y la paciencia se agota.

Según López Silva, la convocatoria ya estaba pensada días atrás, pero el Gobierno decidió postergarla “para que no se interprete como una maniobra electoral”. Una decisión que para muchos docentes refleja justamente lo contrario: se prioriza la campaña antes que la educación.

En la reunión se discutirá una nueva propuesta salarial, intentando destrabar un conflicto que se arrastra desde principios de año. Sin embargo, los educadores sostienen que las ofertas siguen siendo insuficientes en un contexto económico crítico y con salarios que no acompañan la inflación. Básicamente lo que viene sucediendo a lo largo del año, educadores reclaman más salario, el Ministro y Gobernador dicen que no hay dinero y niños pierden clase. 

“El objetivo es recuperar la normalidad en las escuelas”, dijo López Silva, asegurando que se trata de “propuestas serias y responsables”. Pero mientras el Ministro declara frente a los micrófonos, las aulas continúan vacías, las condiciones edilicias no mejoran y el Gobierno insiste en un discurso que no se condice con los hechos. 

Lo que esta claro es que la prioridad no son los chicos ni la educación. 

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimooctubre 28, 2025

    CLARO ESPOR LOS CHICOS...

  2. Anónimooctubre 28, 2025

    Y después dicen que la culpa es de Pérez. Sr gobernador cambie ministros, este Sr y castillo aportaron a lo ocurrido en las últimas elecciones. Dejen de subestimar a la gente

  3. Anónimooctubre 28, 2025

    Ese tipo es un pelotudo!

