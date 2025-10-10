Corte de agua en distintos sectores de Ushuaia por trabajos en válvula principal

USHUAIA.– La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) como ya había anticipado, esta llevando adelante un corte programado de agua potable debido a trabajos preventivos de reemplazo de una válvula principal de abastecimiento ubicada en la intersección de las calles Aldo Motter y Gente del Sur. También se ven afectados sectores como los canelos por trabajos de mantenimiento.

Según detalló el organismo, las tareas comenzarán a las 08:00 aproximadamente horas y se extenderán hasta aproximadamente las 13:00 horas, lapso durante el cual podrán registrarse baja presión o falta de suministro en distintos sectores de la ciudad.





La zona afectada comprende:





Sector Norte: delimitado por la avenida Alem, calles Imboden y Bouchard.

Sector Este: calle Yaganes.

Sector Sur: avenidas Garramuño, Luis Pedro Fique, Capitán Mutto e Hipólito Irigoyen hasta Marcos Zar.

Sector Oeste: Fuegia Basket, Isla San Pedro y Orcadas del Sur, además de áreas aledañas.



