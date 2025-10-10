Corte de agua en distintos sectores de Ushuaia por trabajos en válvula principal

Corte de agua en Ushuaia este viernes 10 de octubre por reemplazo de válvula principal. Afectará amplios sectores de la ciudad.

Hoy, se realizan cortes en distintos sectores de la ciudad de ushuaia, los mismos son por mantenimiento y afectaran el suministro en los sectores afectados.
USHUAIA.– La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) como ya había anticipado, esta llevando adelante un corte programado de agua potable debido a trabajos preventivos de reemplazo de una válvula principal de abastecimiento ubicada en la intersección de las calles Aldo Motter y Gente del Sur. También se ven afectados sectores como los canelos por trabajos de mantenimiento. 

Según detalló el organismo, las tareas comenzarán a las 08:00 aproximadamente horas y se extenderán hasta aproximadamente las 13:00 horas, lapso durante el cual podrán registrarse baja presión o falta de suministro en distintos sectores de la ciudad.

La zona afectada comprende:

Sector Norte: delimitado por la avenida Alem, calles Imboden y Bouchard.
Sector Este: calle Yaganes.
Sector Sur: avenidas Garramuño, Luis Pedro Fique, Capitán Mutto e Hipólito Irigoyen hasta Marcos Zar.
Sector Oeste: Fuegia Basket, Isla San Pedro y Orcadas del Sur, además de áreas aledañas.

Desde la DPOSS solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua durante la interrupción del servicio y tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo que la Dirección viene ejecutando en distintos puntos de Ushuaia, con el objetivo de mejorar la infraestructura y optimizar la distribución de agua potable.

  1. Anónimooctubre 10, 2025

    Es una pequeña ciudad, Ushuaia, con muh picos habitantes, y nunca pueden darle a sus pocos habitantes condiciones de vida, dignas para vivir.

  2. Anónimooctubre 10, 2025

