Allanamiento positivo en Ushuaia por un robo: secuestran elementos de interés en una vivienda del barrio Las Raíces

En el marco de una causa por robo, personal de la Comisaría Primera de Ushuaia llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda ubicada en el barrio Las Raíces al 400, donde se incautaron diversos elementos de interés para la investigación.





La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Sur y tuvo como persona señalada en la causa a Federico Ismael Cortez. Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron objetos vinculados al hecho investigado, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia.





El involucrado fue notificado de sus derechos y garantías procesales, mientras que se labraron las actuaciones judiciales correspondientes bajo la supervisión del magistrado interviniente.