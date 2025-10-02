2 Minutos llega a TDF para celebrar sus 38 años de Punk Rock

2 Minutos llega a Río Grande para festejar 38 años de punk rock. Show en NV Teatro-Bar el 18 de octubre. Entradas anticipadas en Rosales 259 y 178.

La legendaria banda de Valentín Alsina vuelve al sur con un show imperdible en el NV Teatro-Bar.
La mítica banda argentina 2 Minutos, ícono del punk rock nacional, vuelve a Tierra del Fuego para festejar sus 38 años de carrera con un recital cargado de energía y clásicos inolvidables.

Fecha: Viernes 18 de octubre
Hora: 21:00
Lugar: NV Teatro-Bar (Av. Belgrano 568, Río Grande)

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en los siguientes puntos de venta físicos:
  1. Vamos Viendo (Rosales 259)
  2. NN Más Que Un Bar (Rosales 178)
El show será apto para todo público, aunque los menores de 14 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Con una trayectoria que marcó generaciones, los “chicos de Valentín Alsina” prometen una noche inolvidable en el sur, repasando todos sus himnos de pogo y resistencia.

