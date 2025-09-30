Choque de dos motos dejó una mujee herida con fracturas

Choque de dos motos en Río Grande: un conductor resultó con fracturas y debió ser trasladado al hospital para su atención médica.

El siniestro ocurrió en la intersección de Cristóbal Colón y Juan Domingo Perón. Uno de los motociclistas sufrió fracturas y debió ser asistido en el hospital.

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró este lunes en la intersección de Cristóbal Colón y Juan Domingo Perón, en la ciudad de Río Grande.

Como consecuencia del impacto, una femenina conductora de una de las motos,  resultó con heridas de consideración y fracturas, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Río Grande para recibir asistencia médica.

En el lugar, una de las motos quedó tendida sobre el asfalto, mientras que la otra permaneció en posición vertical. El conductor de este último rodado no sufrió lesiones.

Personal policial intervino en el sitio del siniestro, procediendo a cortar parcialmente el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y ordenar la circulación vehicular. Se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de salud del motociclista herido.

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Mirá que tenés que tener puntería para chocar 2 motos eh...

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 30, 2025

    en que aldea de rio grande sucedió esto ??

    ResponderBorrar

