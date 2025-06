(Vídeo) Catena ratificó el plan de lucha y apuntó contra Melella: “La responsabilidad de la educación es del Gobernador, no de los docentes"

El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, confirmó este martes la continuidad del plan de lucha docente en la provincia de Tierra del Fuego, tras una nueva reunión con el Ministerio de Educación que no arrojó avances significativos. “Se ratifica la agenda hasta el viernes, y ese día hacemos congreso provincial”, anunció al término del encuentro.

El dirigente sindical cuestionó con dureza la propuesta salarial del Gobierno fueguino, que mantiene un piso del 2% para julio. “Es absolutamente insuficiente para recomponer el poder adquisitivo. Sin una mejora en el sistema de recaudación y sin una ley de financiamiento, esto no va a cambiar”, aseguró.

Catena también rechazó el pedido del Ejecutivo para cesar las desobligaciones docentes, señalando que responde a presiones políticas, particularmente del legislador Pablo Villegas. “Por un lado no quieren aprobar una ley de financiamiento, pero por otro nos piden que trabajemos como si nada pasara. Vamos a contestar públicamente y en las calles”, advirtió.

En su discurso, el líder gremial defendió el derecho a la protesta y criticó a ciertos sectores de padres que, según indicó, “desconocen nuestro legítimo derecho a peticionar”. También dejó una advertencia contundente: “No nos vamos a transformar en esclavos. Si eso sucede, pondremos en asamblea permanente a la escuela”.

Catena fue más allá y apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella: “La responsabilidad de la educación es del Gobernador, no de los docentes. Los docentes somos empleados públicos, no los responsables del ajuste”.

Además, denunció un intento deliberado de romper el vínculo entre la escuela pública y la comunidad, reclamando condiciones dignas tanto para enseñar como para vivir. “La escuela pública no puede ser un reservorio de pobres. Tiene que funcionar, los comedores deben tener comida adecuada y debe garantizarse el acceso a la cultura y la tecnología”, reclamó.

Finalmente, reafirmó el norte político del sindicato: “Queremos transformar la educación, pero no con docentes pobres. No escondemos la discusión salarial. No tenemos miedo de debatir con la sociedad. Que alguien venga y nos diga que se puede vivir como vive una maestra. Si cobra, porque hay compañeras que no cobran”. El gremio mantendrá el cronograma de medidas durante esta semana y podría endurecer el conflicto si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno provincial.



