Ushuaia: madre denuncia que le impiden ver a su hija y habla de “secuestro institucional”

Marilina Ríos, una vecina de Ushuaia, denunció públicamente que desde hace más de siete meses no puede ver libremente a su hija de 11 años por orden del Juzgado de Minoridad y Familia N°2. La mujer sostiene que fue víctima de un diagnóstico psiquiátrico falso y que se encuentra en una situación de “secuestro institucional”, ya que solo puede ver a su hija bajo estricta supervisión.





"Estoy sufriendo una violación de derechos humanos. Me prohíben el derecho a relacionarme con mi única hija, con quien siempre vive. Soy mamá soltera y esto es una causa llena de irregularidades", afirmó Ríos.





Según relató, todo comenzó el 13 de septiembre de 2024, cuando el juez ordenó a la Policía Provincial trasladarla para una evaluación médica, que incluyó la indicación de un tratamiento psicológico y la ingesta de medicación psiquiátrica severa. "Me trataron como si fuera una delincuente. Me obligan a tomar pastillas que no necesito y me amenazan con internarme si no cumplo", denunció.





Ríos apuntó también contra el sistema de salud pública provincial, al que acusa de avalar un diagnóstico de insania que, según ella, no corresponde a la realidad. Además, dijo que sus propios padres aportaron a esa visión negativa: “No tengo una buena relación familiar, y eso también lo usaron en mi contra”.





Cuestionó que no fue notificada de pericias realizadas a su hija ni tiene voz en las decisiones judiciales: "La pusieron totalmente en contra mía. Las asistentes sociales y psicólogas le llenaron la cabeza. Yo no tengo plata para un abogado particular y la defensora oficial, en vez de defenderme, avala el falso diagnóstico".





Finalmente, la mujer aseguró que incluso fue silenciada al denunciar otras irregularidades: "Denuncié malos tratos de asistentes sociales y una situación policial, pero como estoy 'declarada insana', todo lo archivan. Quieren tapar el sol con un dedo y me están destruyendo".