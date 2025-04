(Vídeo) Desesperado pedido de ayuda de una víctima de violencia de género: “Si me pasa algo, ya sabes quién fue”

Camila Coronel denunció públicamente y en la Policía a Brian Grabiel Torres por amenazas de muerte y violación de una orden de restricción. Afirma que la justicia ignora su caso a pesar de las pruebas presentadas y teme por su vida y la de su hijo.

Una mujer identificada como Camila Coronel realizó un desesperado llamado de auxilio a través de las redes sociales, denunciando que teme por su vida y la de su hijo ante las constantes amenazas y agresiones de su expareja, Brian Grabiel Torres. Camila se comunico con la redacción para difundir los hechos y hacer publico el pedido, ya que indica que la justicia, a pesar de las pruebas aportadas, tanto de llamadas, audios y videos, no hace cumplir la orden de rectricción.





Coronel detalló que la relación con Torres, que duró 10 meses, estuvo marcada por violencia física, verbal y psicológica. Actualmente, el agresor tiene una orden de restricción, pero esto no ha impedido que continúe acosándola.





"No para de llamarme, me amenaza de muerte y me insulta constantemente. Ayer pasó por mi casa, me tajéo las cuatro ruedas del auto con un cuchillo y me rompió el parabrisas con un cascote", relató la víctima, quien además presentó vídeos y audios como prueba de los ataques.





A pesar de haber denunciado cada uno de estos episodios ante la policía y la justicia, Coronel sostiene que las autoridades no han tomado ninguna medida efectiva. "Voy a la policía a avisar que él incumple la orden de restricción y solo deja constancia. Nunca hacen nada", denunció con indignación. “Si me pasa algo, ya sabes quién fue”





La víctima también expresó su preocupación por la seguridad de su familia y amigos, ya que Torres ha amenazado con incendiar casas y autos de su entorno. La situación es aún más alarmante debido a la impunidad con la que se mueve el agresor. Primero conducía un Corsa gris, pero tras el secuestro del vehículo, ahora circula en un Volkswagen Gol blanco con escape modificado. "Tengo pruebas, fotos, audios, videos donde me amenaza de muerte y donde rompe mi auto. Pero la justicia solo me dice que espere. ¿Y si mañana no la cuento?", escribió desesperada en su mensaje público.





Coronel hizo un llamado de atención a las autoridades judiciales, exigiendo medidas urgentes para evitar una tragedia.

Una justicia lenta que podría costar una vida





El caso refleja una problemática recurrente en el país: la falta de respuestas efectivas ante denuncias de violencia de género . La inacción de la justicia deja a muchas víctimas expuestas a situaciones de extremo peligro , sin más opción que hacer públicas sus historias para visibilizar su lucha y presionar a las autoridades.





Mientras Coronel espera una respuesta concreta, la pregunta que queda en el aire es: ¿Qué más tiene que pasar para que la justicia actúe?