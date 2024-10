Romina Cirigliano: “No hagamos la vista gorda, es una estafa piramidal orquestada por una funcionaria municipal”

La justicia actúa con lentitud





Cirigliano también criticó a la justicia local, ya que, según ella, a pesar de haber realizado denuncias penales, no ha visto avances significativos. "A mí me allanaron la casa por supuestas amenazas, pero a ellos ni siquiera los llamaron a declarar. Están como si nada, pasando los bienes de Roa a nombre de Saez, mientras la justicia no hace nada", denunció.





Además, hizo un llamado a la comunidad a no quedarse callada ya seguir denunciando estos hechos. "Cada vez más gente se anima a hablar, pero muchos tienen miedo por las conexiones políticas de los involucrados", concluyó Cirigliano.

La reunión que nunca fue





Durante el aniversario de la ciudad, Romina logró acercarse al intendente Vuoto para hablar del tema, y ​​este se comprometió a una reunión. Sin embargo, después de posponer el encuentro varias veces, Cirigliano descubrió que el intendente seguía en la ciudad, a pesar de que le habían informado que estaba de viaje por asuntos urgentes. “Me están tomando el pelo. Es una burla”, expresó.





Si la situación no cambia en los próximos días, Cirigliano no descarta llevar su caso a medios nacionales, asegurando que la situación en Ushuaia refleja no solo una estafa, sino una administración municipal en decadencia, con problemas que afecta a gran parte de la comunidad. “Voy a hacer lo que sea necesario para que esto no quede en el olvido”, concluyó.