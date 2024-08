Victoria Vuoto criticó al bloque Somos Fueguinos por su “actitud autoritaria” y convocatoria a sesión especial

La legisladora Victoria Vuoto (PJ) expresó duras críticas hacia el bloque del partido Somos Fueguinos por la convocatoria a una sesión especial de la Legislatura de Tierra del Fuego, donde se tratarán 19 proyectos, de los cuales 17 son pedidos de informe. Vuoto manifestó su preocupación por la reacción de los legisladores de ese espacio político en los medios de comunicación, calificándola de “desmedida” y acusándolos de actuar como “patrones de estancia”.



“Llama muchísimo la atención la sesión y me asombra la reacción de algunos de mis pares, que han hecho críticas a la falta de trabajo legislativo. La decisión de suspender la sesión ordinaria se tomó con la mayoría necesaria, tal como lo establece el reglamento, y esto ha ocurrido en innumerables oportunidades. Son las reglas de la democracia y lo correcto es respetarlas”, señaló Vuoto en declaraciones a Radio Provincia.



La parlamentaria justificó la suspensión de la sesión ordinaria argumentando que había proyectos pendientes de dictamen en comisiones, incluyendo observaciones de los colegios de abogados sobre la moratoria. Además, subrayó que la sesión especial carece de urgencia y que la mayoría de los temas no tienen estado parlamentario.



“La necesidad de convocar a una sesión especial no está clara. Vamos a una sesión donde se van a tratar 19 proyectos, pero el 95% de esos asuntos no tienen estado parlamentario”, dijo Vuoto, cuestionando la validez de la convocatoria.



Vuoto también criticó las acusaciones de Somos Fueguinos sobre la supuesta falta de trabajo de sus pares. “He escuchado declaraciones muy agresivas y me siento atacada personalmente cuando dicen que los legisladores no quieren trabajar. Me parece importante entender que la democracia se rige por las mayorías y los consensos, no por las imposiciones”, afirmó.



Finalmente, Vuoto concluyó que el debate planteado por el bloque Somos Fueguinos se enfoca en intereses propios y no en los de la comunidad. “Estamos discutiendo intereses muy pequeños que no responden a las necesidades de las mayorías. Es un debate que no le importa a nadie más que a ellos”, sostuvo.