Millonario robo en escuela 46 de Río Grande

El barrio Chacra XI de Río Grande se vio sacudido este fin de semana tras el millonario robo en la Escuela Provincial N° 46 - General Martín Miguel de Güemes, ubicada en Playero Blanco 268. Los hechos ocurrieron durante el fin de semana y la magnitud del robo fue revelada por el secretario de la escuela, Osvaldo Herrera.



"Fuimos alertados por un llamado de la policía, que luego de hacer una recorrida por el establecimiento, observaron elementos tirados al costado de uno de los laterales del establecimiento. Encontraron una netbook, algunas guitarras y otros elementos de informática", comentó Herrera. Los directivos se hicieron presentes en el lugar y constataron que las puertas de ingreso habían sido violentadas. "Barretearon para poder ingresar, la segunda puerta también, y luego los distintos lugares, secretaría, vicedirección, dirección. Entraron a todos los lugares y se llevaron equipos de informática, alrededor de 20 o 25 netbooks", añadió.



Este incidente no es el primero que sufre la institución. Durante las vacaciones de verano, también fueron víctimas de un robo significativo. "En las vacaciones nos llevaron todas las computadoras que teníamos anteriormente, gracias al municipio, nos donó cerca de 19, y esa cantidad fue la que se llevaron en esta oportunidad, más otras viejas que habían quedado anteriormente", lamentó Herrera. La pérdida es considerable, dejando al establecimiento sin equipos informáticos esenciales para la educación de los alumnos.



El secretario también destacó la falta de medidas de seguridad adecuadas en la escuela. "Hemos pedido al Ministerio de Educación que nos coloque alarma, no tiene alarma el establecimiento, salvo un sector nuevo que no afectó el ingreso, porque en el ingreso no hay alarma. Así que es una pena, porque solicitamos la alarma de lo inmediato para que esto no vuelva a ocurrir, porque seguramente van a volver a entrar, porque saben que no hay nadie adentro los fines de semana", expresó con preocupación.



La falta de cámaras de seguridad en el establecimiento agrava la situación, dificultando la identificación de los responsables. "No hay cámaras, porque tampoco existe esa manera de resguardar el mobiliario que hay, así que no tenemos cámaras, no sé si en los aledaños habrá, eso ya quedará por investigación de la policía, si puede recabar información. Por lo que estamos viendo hay huellas, hay un par de huellas, porque entraron por las ventanas de cada uno de los lugares, tanto de dirección como vice dirección", explicó Herrera.



La División de Policía Científica se encuentra llevando adelante las pericias para encontrar indicios que conduzcan a los ladrones. Por su parte, uniformados de la Comisaría Quinta trabajan en el relevamiento de cámaras del sector, al igual que en la toma de testimonios de vecinos.



El establecimiento estaba cerrado dado que el viernes fue el último día lectivo, ya que este lunes 7 de julio daba inicio el receso invernal.