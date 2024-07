Cuidadores domiciliarios de Tierra del Fuego reclaman falta de pago de la obra social OSEF

Trabajadores de cuidado domiciliario, como Minolia Micasia, denuncian retrasos en los pagos desde abril por parte de la obra social OSEF, afectando su sustento y la atención de los pacientes.

Hace un par de meses comenzaron los reclamos de las personas que trabajan como cuidadores domiciliarios en Tierra del Fuego ante la falta de pago de la obra social OSEF. Minolia Micasia, una de las afectadas, detallando los problemas que enfrentan tanto ella como sus colegas.



Minolia explicó: “Yo trabajo desde 2015 con abuelos a través de Obras Sociales, la mayoría toda por Obras Sociales y hasta ahora nunca nos tocó ninguna en particular porque es crítico que los familiares no pueden pagar por los pacientes porque a veces tenemos inconvenientes hasta con los insumos de los abuelos. Nosotros el reclamo que tenemos es que OSEF desde abril no está abonando nuestros sueldos a los cuidadores. Siempre nos van pagando un mes y quedan dos y tres meses abajo, y lo que nos pagan es una miseria”.



La cuidadora también destacó la precariedad en la que se encuentran debido a estos retrasos: “Somos 60 cuidadores, hasta el jueves hicimos un grupo porque hay muchos que tienen miedo, no se animan a hablar, pero debido ya a la situación que está muy difícil, que sabemos todo, hay chicas que dejaron los pacientes porque no tienen para pagar la niñera. Nos dijeron que ya no da más para seguir haciendo más deuda y no nos pagan porque es el problema, no nos pagan”.



Minolia y sus colegas han intentado resolver la situación dialogando con OSEF, pero se encontraron con respuestas evasivas. “En OSEF nos dijeron que el día arriba que viene pasó un inconveniente por la empresa, nosotros trabajamos con la empresa MAP, de Walter Contreras. Cuando fuimos a hablar con ellos, nos respondieron que no tienen nada que ver, que a esa situación la resuelven en Ushuaia”, concluyó.