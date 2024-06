SUTEF se opone a proyecto para declarar a la Educación Esencial

El secretario General del sindicato docente, Horacio Catena, cuestionó el proyecto de declarar la esencialidad de la educación que se impulsa desde el oficialismo nacional, el que adhirió el diputado republicano Santiago Pauli.

El dirigente docente expresó que "no son originales los pedidos, no son nuevos, no tienen nada de novedoso. Sí tiene, un gran sentido oportunista. O sea, en un momento donde se impuso este gobierno anarcocapitalista, libertario, que viene a despreciar todo lo público, todo lo que sea de acceso a los sectores populares, aprovechan y meten viejos anhelos."



Continuó remarcando que "terminó la Ley Bases y arrancaron con el berretín de muchos radicales, como de Loredo y toda esa caterva de lacra que tienen en la Cámara de Diputados, a la que no se le ocurre otra cosa que poner en cuestión los derechos laborales”, remarcó el dirigente docente.



Indicó Catena que "la dirigencia política de Tierra del Fuego, o un parte, mejor dicho, en este caso el diputado nacional (Santiago Pauli), a quien no tengo el gusto de conocer, se ha lanzado con este berretín y con esta cuestión que me parece de poca monta, porque me parece muy básico lo que plantea”.



Finalizó expresando que "discutir la esencialidad del sistema educativo, con un nivel de pobreza donde 7 de cada 10 pibes son pobres en Argentina, ¿cómo vas a transformar la esencialidad del sistema educativo de un pibe que no tiene garantizada la comida, que no tiene garantizado el techo, que no tiene garantizado el acceso a la salud, a la nutrición?"