Barrio pipo: reclamo de vecinos por cortes de agua, luz y sin colectivos por las calles intransitables

El barrio se encuentra afectado gravemente por los cortes de luz y agua, sumado al mal estado de las calles, que imposibilita el acceso del transporte público en esta zona de Ushuaia.

“No tiran tierra, no se puede caminar”, dijo Carina, una vecina. “Se llamó a la DPE y nadie nos dijo cuándo volvía la luz. De las calles hice un reclamo, pero aún no pasó nada y de agua nadie nos contestó”, lamentó.



Carina, vecina del lugar, habló con FM Aire Libre sobre las dificultades que atraviesan los vecinos. “La problemática es el estado de las calles, no entran los colectivos. No limpian o tiran tierra, no se puede caminar. Pasando la segunda rotonda del Pipo no entran, a veces van hasta el río Encajonado”, dijo.



Y agregó que “esto viene desde varios inviernos, ahora también pasó lo mismo desde la primera nevada avisaron que no iba a entrar”.



La vecina indicó que “otra cosa que nos afecta en el barrio es que no tuvimos agua ni luz, de 15 a 21, los que no tenían agua estuvieron hasta las 22:30 sin agua. Luego se fue preguntando por los grupos de WhatsApp para ver quién tenía servicios. Este problema lo venimos teniendo los vecinos”.



