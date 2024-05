Denuncian a remisero por acosar a menores, hubo incidentes en la remiseria cuando se acercaron a dar a conocer el hecho.

Un Padre denunció que un remisero de la agencia Patagonia de la ciudad de Rio Grande les realizaba preguntas indebidas a sus hijos, menores de edad en un viaje.



“El remisero les dice ‘Nunca fumaron, ¿tan sano van a ser? Una pipa no le hace mal a nadie’. También les preguntó si tomaban alcohol o cerveza”, señaló Alejandro, quien manifestó en este medio una situación que vivieron sus hijos a la salida de la escuela, cuando volvían en remis a su hogar.



“Les dijo que se tienen que divertir, cómo les va a decir eso a tres criaturas. Cuando yo me entero de esto en una reunión familiar, llamo a remises Patagonia diciendo que tuve un problema con el móvil 54, como decía la aplicación. Le expliqué el tema, y me dijo ‘por qué no te venís y lo hablamos’ con ese tono.



Voy con mi hijo para que me diga cuál remisero era. El coordinador me dijo que no me iba a pasar el número. Le hice escuchar los audios porque mi hijo lo grabó, y los otros compañeros dicen que es la voz de Jony. Me enojo, lo empujo y llama a la policía. Los otros remiseros me hablaron bien, diciendo que me iban a dar una mano porque nos ensucia a todos. Le hice escuchar los audios al coordinador y me dice, ‘no pasa nada’”, expresó Alejandro.



“Por eso hice la denuncia en la policía y en los medios, con los chicos no se juega. Luego fue el dueño o encargado de remises Patagonia y el coordinador, quien me hacía señas cuando salía de la Comisaría”, aseguró.