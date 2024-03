Por falta de fondo 500 viviendas sin terminar

El Presidente de la Cámara de la Construcción, Daniel Wallner , expuso el escenario actual en materia de obra pública.

“Al informarnos de que las obras se iban a suspender, algo que veníamos previendo desde los anuncios del nuevo presidente por el mes de Noviembre, no teníamos certeza de lo que iba a pasar hasta que se concretó. Todos esperan que una vez que estén nombrados los funcionarios en cada área, los gobiernos provinciales puedan sentarse a charlar sobre el financiamiento que está comprometido. No está sucediendo esto porque no hay ningún funcionario del área pública que esté en condiciones de sentarse con los representantes de todas las provincias. Todo depende del Ministro de Economía y todas las puertas están cerradas”, aseguró.

“Las obras que estaban licitadas se cayeron todas, las que estaban adjudicadas es claro que no se van a ejecutar y la discusión se centra ahora en terminar lo que estaba iniciado. Hay cierto compromiso verbal de acompañar a los que están más cerca de entregar, pero no hay nada escrito. Tenemos la ilusión de que por lo menos van a ayudar a terminar esas obras pero en la realidad todavía no hay nada. Si las cosas no están escritas o no está firmado un convenio, es lo mismo que nada”, sentenció.

“Se ha despedido a un montón de gente y lo peor es que no sabemos qué va a pasar a futuro, porque la provincia no tiene los fondos para hacer frente a 500 viviendas. En este momento estamos con una incertidumbre bastante grande y sin un panorama concreto a futuro”, expresó.

Wallner avizoró que “en el corto plazo no va a pasar nada y todo esto se va a ir definiendo después de Mayo o Junio. Si esto se resuelve para Julio o Agosto, en la isla tenemos que esperar a Septiembre para retomar los trabajos que se decidan continuar.", expuso. “En el caso particular de Tierra del Fuego, no pueden quedar 500 viviendas a medio hacer. Indudablemente la intención de la provincia es terminarlas y eso lo ha dicho claramente el gobierno, pero hay que ver cómo.”, sostuvo.