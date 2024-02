Vicepresidente Villarruel criticó a la senadora Duré por las Malvinas.

La senadora fueguina María Eugenia Duré criticó que no es clara "la agenda" del gobierno de Milei sobre Malvinas, argumentos que fueron contestados por la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel , y el senador fueguino Pablo Blanco .

La senadora Eugenia Duré, por Tierra del Fuego, perteneciente a Unión por la Patria, apuntó a una cuestión de privilegio, enfocada directamente hacia el presidente de la Nación, Javier Milei, también contra la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel y también a la canciller, Diana Mondino. “¿Se preguntarán por qué dirigidas a estas tres personas?”, introdujo. Tiene que ver, con respecto “a la causa Malvinas” que, según la senadora fueguina, “ha sido denostada por el gobierno del presidente Milei”. Y expresó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, “se sabía la agenda, era de cara al pueblo, donde se reivindicaba a los veteranos y no se expresaba su admiración, como hizo el presidente Milei durante su campaña, su admiración por Margaret Thatcher quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano”.

Duré dijo “veo muchas sonrisitas y caritas, y la verdad que es un tema que como fueguina no me da gracia”. Y le apuntó directo a Villarruel: “usted durante toda su campaña dijo que era la primera hija de un veterano de Malvinas en asumir la presidencia de la Cámara y la vicepresidencia nacional, le digo que soy una hija de una generación Malvinas, de cientos y cientos de fueguinos que no van a claudicar nuestros veteranos en entregar nada de lo que tenga que ver con nuestra soberanía y reclamo legítimo sobre nuestras islas Malvinas”. Y fustigó: “Creo que las cosas no son casuales sino causales y creo que a ustedes la cuestión Malvinas no les importa, no les interesa, no la rechazan, no la reclaman y dejan que vengan usurpadores a nuestra tierra por lo que creo que a nosotros nos ocupa y nos preocupan”. Y añadió: “Las notas que le supimos enviar, son dos, una con la agenda de Malvinas y que sea de cara al pueblo.

Duré cerro: “Sí, espero que nos conteste, porque hace como 20 días o un mes que le enviamos una nota sobre el punto citado anteriormente y el otro acerca de la pesca ilegal, los dos fueron recibidos por la canciller Diana Mondino. “Necesitamos que Malvinas sea un tema relevante en la agenda bilateral con el Reino Unido pero sobre todas las cosas que sea de cara a la gente y a los veteranos de Malvinas”.

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, dijo. “Senadora, le voy a pedir que cuando se refiera a la causa Malvinas, tenga el respeto de no usarla para hacer politiquería barata, soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña. En mi casa desde 1982 mi padre dio la vida, y ofreció su tranquilidad, su cuerpo y su sangre, junto a la de sus camaradas, para que este país sostuviera el reclamo de soberanía”.

El senador fueguino Pablo Blanco le recriminó a su Duré que “acá no hay nadie que se está riendo y contraatacó diciendo que durante el gobierno del partido de la senadora (en relación a Unión por la Patria) no rechazaron, sino que permitieron y autorizaron que en medio de la provincia de Tierra del Fuego pusieran un radar de una compañía inglesa”. Y agregó: “Debería hacer un poco de examen de conciencia y ver que su Gobierno parece que se enteró un año después que está funcionando”.