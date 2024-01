Megapase municipal en Rio Grande, pedimos al intendente que deje de meter plantas politicas

El concejal de la UCR, Maximiliano Ybars se refirió a la Ordenanza que impide el ingreso de cien nuevas plantas en el Municipio de Rio Grande y a las declaraciones del intendente Martin Perez que adelanto que vetara la Ordenanza.

El edil indico que “Salen a decir que yo quiero despedir gente y lo que pido es que dejen de meter plantas políticas al Municipio porque eso lo pagan los vecinos en sus boletas de impuestos”. “Nadie pide despedir gente, pedimos medir el gasto”.

"No queremos que los vecinos paguen favores políticos de un intendente y no queremos sacarles la plata a los vecinos" disparó el edil. “La política debe estar al servicio del vecino. No podemos pedirle un esfuerzo a quienes han visto perder la mitad de su poder adquisitivo porque los aumentos salariales son por debajo de la inflación. La situación es muy dura para todos y la política no puede mirar para otro lado, debe ponerse en el lugar del laburante que junta la moneda día tras día y no quiere ver un intendente que ingresa asesores y funcionarios a la planta permanente para pagar favores políticos ”, criticó el edil.





El dirigente radical criticó la falta de transparencia del Ejecutivo encabezado por el intendente Martín Pérez respecto de la publicación del Boletín Oficial Municipal y afirmó que no se busca echar a nadie sino evitar que sigan ingresando ex funcionarios a la planta permanente.





“Vamos a pedir información sobre los lugares en los que hace falta gente en el Municipio. Nos oponemos rotundamente a que ingresen ex asesores y ex funcionarios . No sé si es malintencionada la información que da el intendente o es falta de entendimiento, pero solamente buscamos que no ingrese más gente porque hay casos incluso de concejales mandato cumplido que han sido beneficiados con la planta permanente y es lo que no queremos que suceda”.

Consultado sobre los dichos del gremio de ATE a favor de los ingresos a planta, sostuvo que “deberían preocuparse porque alguna planta permanente ganan por debajo de la canasta básica”.

Ybars, único representante electo por la UCR a nivel provincial, ademas puso en duda la idoneidad del cuerpo de concejales que cumplió su mandato en diciembre en la ciudad de Río Grande.

Expresó su inquietud sobre la gestión pasada, sugiriendo que, al menos en la última etapa, algunos concejales podrían no haber estado a la altura de las circunstancias. Ybars señaló específicamente una situación que, según él, genera dudas sobre la transparencia de las decisiones tomadas.

“Para darte un ejemplo de algo que se trató, aprobaron las exenciones en la última sesión y le pasaron las atribuciones al Ejecutivo. Un Ejecutivo del que van a formar parte al otro día”, afirmó el edil.

El concejal de la UCR abogó por la apertura y transparencia en el debate de las cuestiones cruciales. “Digo que esas cosas las tenemos que discutir de cara a la gente, sin miedo. Nosotros acá no estamos haciéndole mal a nadie. Queremos dejar en claro cuál es nuestra postura, lo vamos a hacer públicamente, sin chicanas, sin entrar en banalidades”, enfatizó Ybars.

El edil también hizo referencia a críticas que, según él, han recibido injustamente en algunos medios. “Hoy hemos sido castigados por ahí en algunos medios con malas intenciones, y en esto que tanto yo creo que ha dicho la gente, basta de la apropiación partidaria de los recursos del Estado para hacer este tipo de cosas, que no corresponden”, agregó.

Maximiliano Ybars concluyó su declaración y lanzó un llamado a que las discusiones sobre el presupuesto y la gestión se realicen de manera abierta y responsable. “Demos las discusiones acá, si consideramos que está mal ejecutado un presupuesto, podemos reordenarlo, acomodarlo, dar la charla”, finalizó el concejal.