Lo de Matias fue una desgracia, alimentada por el morbo político de las noticias falsas

A pocos días de asumir su tercer mandato, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto realizo declaraciones publicas y habló por primera vez sobre la muerte del senador Matías Rodriguez a la cual califico de una desgracia, que fue alimentada por el morbo de las noticas falsas. Se refirió a su ausencia durante varias semanas de la escena pública, a la mirada de la gente, a la reacción de sus pares políticos y desmintió varias informaciones falsas que circularon y que no están ni siquiera en el expediente judicial que fueron alimentadas por personajes políticos a los cuales señalo como carroñeros .

Entrevistado por Radio Nacional Ushuaia, Vuoto se reifiró por primera vez a la muerte del Senador Matías Rodriguez (41) ocurrido el 18 de octubre de este año. "Pasó lo que pasó, uno está lleno de dolor de vacío de incomprensión, también es cierto que muchos se han aprovechado para fabricar fake news", dijo Vuoto.

El intendente sostuvo que "sé que todos estaban esperando una palabra y en este sentido esa palabra llegó porque cada uno atraviesa un proceso personal, y hoy también pasado ese proceso tengo la necesidad de hablar y de aclarar un montón de temas que no fueron como se dijeron, se ha utilizado mucho este tema que ha sido muy complejo para todo nuestro espacio".

"No es como se dijo en algunos medios, está todo en las declaraciones en la causa, no tenemos nada que esconder, siempre estuve a disposición y realmente me parece que no hay que alimentar el morbo, porque ha tenido mucho morbo esta situación", señaló.

Se habló de una pelea de una golpiza. "No existió tal golpiza como lo dijeron, eso es una locura, si existió una discusión que está en la causa y no hay nada que esconder. La información se confundió a partir de los carroñeros que se metieron, sin entender como se lastima a las personas en el medio, a los hijos y familiares", expresó en ese sentido.

"Cada uno hace su proceso y su duelo, entiendo las miradas y las dudas que se genera a partir de la desinformación pero nosotros entendemos que hemos sido muy sinceros en lo que pasó y lo importante es de alguna manera reflexionar sobre lo que sucedió", añadió.

Afirmó que "esto impactó en mi familia de una manera muy compleja, sobre todo para los chicos, pero ahí estamos trabajando con ellos, con familiares, procesando lo que pasó y conteniendo".

Sobre su ausencia de varias semanas de la escena pública, Vuoto respondió que "cada uno atraviesa un duelo con las herramientas que tiene, no se si alguien puede decirle al otro como atravesar ese proceso. Esto ha mi me ha dejado un profundo dolor y vacío e incompresión, no hay un manual escrito".

También fue consultado sobre la relación que mantenía con Matías Rodriguez en el último tiempo. "Teniamos una relación política, de mucho afecto en función de todo lo que se ha construido", dijo.

Y volvió a apuntar a lo que se generó luego de la muerte de Rodríguez. "Hay mas fabricantes de fake news en Tierra del Fuego que habitantes, y después los carroñeros políticos, y que se ponga el sayo al que le quepa, yo no voy a personalizar la discusión, pero si creo que se han instalado dudas muy bajas y uno tiene que pensar cuando dice una palabra, la cantidad de gente afectada por esta situación", manifestó.

Respecto a la reacción de la gente en redes sociales Vuoto dijo que "es entendible ante esta situación, las operaciones y la instalación de un morbo ante la falta de palabra de parte de uno, es cierto que se generan dudas e incertidumbre" y agregó que "tengo la necesidad de aclarar y dar respuestas".

"Tiene que quedar en claro ante la gente que para todo el espacio que compone nuestro grupo y nuestros hijos fue una desgracia y todos estamos atravesando un proceso" señaló y agregó que "la justicia sigue haciendo el curso normal de la investigación y creo que ha procedido bien", confirmando además que nunca fue citado a declarar en la causa, aunque siempre estuvo a disposición.

Sobre la campaña montada en redes sociales pidiendo su renuncia: "Nunca pensé en renunciar o no asumir el 15 de diciembre, yo tengo un compromiso con el pueblo de Ushuaia que me votó, tenemos cuatro años por delante muy complejos porque se que se vienen momentos muy dificiles para Tierra del Fuego donde la gestión tiene que estar a la altura de las circunstancias, tejiendo redes, conteniendo socialmente, y a mi me van a encontrar a mi defendiendo los intereses de Ushuaia y de la Provincia", expresó Vuoto.

Sobre la situación y la muerte de Matias Rodriguez, manifestó "Lo que siento es mucho dolor, un vacio que no se va a poder llenar e incompresión", reiteró. “Con Matías teníamos una relación política, con mucho afecto en base a todo lo que hemos construido”.

Por otro lado, aclaró “No tenemos nada que esconder, está todo a disposición de la Justicia. No hay que alimentar el morbo, porque esta situación tuvo mucho”.

“El que tuvo esto en su familia sabe que es muy complejo y difícil de procesar. Entiendo la desinformación, las distintas miradas y las dudas, pero nosotros comprendemos que hemos sido muy sinceros con lo que sucedió. Lo importante es reflexionar sobre lo que sucedió, para repensar hasta la praxis”, siguió.

Por otro lado, consideró que “parece que en la provincia hay más fabricantes de fake news que habitantes. Al que le quepa el saco, que se lo ponga. Se han dicho cosas e instalado dudas muy bajas. Cuando uno dice una palabra tiene que pensar en la cantidad de gente a la que se lastima. Uno debe repensar bien cada cosa que dice”.

Vuoto expresó que “ante estas operaciones y la falta de palabras, es entendible la reacción de la gente. Entiendo que se produzca incertidumbre. Creo que uno siempre tiene que estar dando respuestas, como lo hago ahora”.

Respecto al impacto dentro del movimiento peronista por la muerte de Rodriguez, Vuoto dijo que "el espacio queda conformado como el espacio que siempre hemos tenido, con mucha reflexión, también buscando las alternativas pero siempre el mejor homenaje es seguir militando".

"Uno tiene un mandato y la instancia democrática es dar continuidad a ese mandato" dijo descartando la posibilidad de dejar de liderar el peronismo.

"Volver a la actividad pública no me cuesta, ver a la gente, nunca me costó, siempre estoy caminando y voy a los actos, no me ha costado reencontrarme con la gente. Siempre hay cosas que se hacen que se podrían haber hecho mejores, pero miro para adelante, porque no existe la maquina del tiempo, tengo el firme compromiso de repensarlas y seguir adelante", indicó.