Legisladora Martinez electa por FORJA: Vamos a garantizar la gobernabilidad de Melella

Luego de la jura como legisladora por cuarta vez, la parlamentaria ahora de FORJA, Myriam Martinez, manifestó “Queremos garantizar la gobernabilidad de Gustavo Melella” a la cual destaco como “administración ordenada”.

Myriam Martínez se mostró “muy agradecida por el acompañamiento de los fueguinos y también de los que no me acompañaron, porque yo represento a todos los fueguinos”, en declaraciones a Radio La Red luego de asumir su cuarto mandato.

“Estamos esperando el paquete de leyes del presidente de la nación para evaluar cuáles van a ser las estrategias y cómo vamos a seguir adelante. En el caso propio lo que queremos es garantizar la gobernabilidad de Gustavo Melella, es una nueva etapa para mí y sigo con el compromiso, la lealtad de siempre y la disposición para lograr los acuerdos. No hay que tenerle miedo a los acuerdos y a los consensos, porque se necesitan herramientas para dar gobernabilidad al gobernador, para que pueda llevar adelante la plataforma que le presentó a todos los fueguinos. Esas herramientas son las que le cambian la vida a la gente y ese es el trabajo de cada legislador. Yo me sumo a colaborar y a acompañar, el diálogo es permanente y estamos en mucha sintonía”, aseguró.

Para este martes fueron convocados todos los gobernadores a una reunión con el presidente Milei. Respecto de este tema dijo que “vamos a esperar a ver el tema de la convocatoria, porque no lo sabemos. Entiendo que les va a presentar el paquete de medidas que va a llevar adelante si lo aprueba el Congreso de la Nación. Estamos atentos a todo, porque se han dicho muchas cosas y vamos a ver qué se va a hacer de forma inmediata y qué se va a dejar para después. Va a ser muy difícil para todos, porque no van a seguir los controles de precios, va a haber libertad en el aumento de la nafta, en el aumento de la carne”, planteó.

Sí a la reforma: Respecto de su voto positivo a la reforma constitucional, recordó que “el gobernador Gustavo Melella cuando se presentó para la reelección siempre manifestó que quería presentar un proyecto de modificación de la Constitución Provincial. Lo que hizo fue presentar ese proyecto y nosotros lo acompañamos. Entendemos que se necesita una reforma, porque hay muchas cosas que no están actualizadas. Estimamos que se va a convocar a fin del año que viene para elecciones a constituyentes y quienes van a representar son los que elijan los fueguinos. Es necesario incorporar la defensa de la 19640, el tema de Malvinas, la presentación del presupuesto, los cargos vitalicios, la agilidad del Estado y sacar un poco la burocracia, además del cuidado del medioambiente que no está en la Constitución. Eso es todo bienestar para la gente”, remarcó.

Presupuesto reconducido: En cuanto a la decisión de no aprobar el presupuesto 2024, explicó que “decidimos reconducir el presupuesto porque no tenemos un eje económico-financiero. No sabemos qué se pretende y se dieron muchos números que están fuera de la realidad. El presidente Milei habló de muchísimos números y, si fuera como él dice, esto sería un caos y la verdad es que no lo es. Después de que se presente el paquete de leyes vamos a evaluar cómo vamos a seguir en la provincia”.

Finalmente destacó la cantidad de obras que se hicieron en la gestión Melella. “Se ha hecho mucho en obra pública, los hospitales no son como estaban antes, hay tecnología, recursos humanos, aparatología. Vamos a tener un centro de rehabilitación que va a ser modelo en la Patagonia. Hay muchas obras que podremos financiar con recursos propios, y darle continuidad a las obras. Hay que acompañar, no hay que generarle miedo a la gente. Sabemos del enojo de muchos argentinos que no votaron a Unión por la Patria porque muchas cosas no se hicieron bien. Yo soy autocrítica de la gestión nacional y hay cosas que no se hicieron bien, se acompañó con muchos recursos a los sectores vulnerables, pero hubo una clase media que estuvo en total soledad. La presión tributaria fue fundamental, y hay que hacer cambios estructurales en nuestro país. No descarto que tengamos que hacer sesiones extraordinarias y cuando regrese el gobernador vamos a poder enterarnos de cuáles fueron las conversaciones. Nosotros estamos bastante bien, económicamente tenemos nuestro déficit, pero tenemos una administración ordenada”, concluyó.