Crisis habitacional en Ushuaia, recibimos 20 familias por dia que se estan por quedar sin vivienda

El secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, analizó la situación actual en materia habitacional e hizo una proyección sobre las complicaciones que enfrentarán ante el ajuste del gobierno entrante. “Recibimos cerca de 20 familias diarias que nos dicen que se van a quedar sin vivienda”.

En contacto con Radio Nacional Ushuaia, Ferreyra contó que “algunos casos son porque no pueden actualizar el contrato o no lo renuevan, otros por condiciones sociales. Les marcamos nuestra agenda y les mostramos que nuestras soluciones no pueden ser de un día a otro”.

No obstante, aclaró que “todo esto se agudiza cuando sabes que no habrá obra pública; cuando no hay definiciones sobre quiénes ocupan algunos cargos; cuando no sabes dónde te encontrarás parado frente a quien abre el grifo”.

“Hoy no tenemos nada. No podemos decir ‘este candidato ganó y propone esto en materia habitacional’. No sabemos nada. Entonces, nos acotaremos a trabajar con lo que hay. El año que viene trabajaremos más fuerte en la actualización y segmentación de la demanda. Por eso estaremos en estos días resolviendo los decretos a entidades. A partir del año que viene encararemos esta lógica hasta tener definiciones más certeras”, siguió.

“Seguiremos, porque siempre es poco y nunca alcanza. Más en la cuestión habitacional que se ha profundizado en los últimos años. Ushuaia tiene industrias que motorizan la economía y, en paralelo, generan estas complicaciones. Seguiremos trabajando para resolver los problemas de los vecinos y vecinas que necesitan un suelo para vivir”.

De igual forma, el Secretario contó que “tenemos cerca de 100 o 120 decretos de adjudicación para entregar de acá a fin de año. Nosotros tenemos herramientas que nos permiten entregar viviendas con entidades. Hace un tiempo firmamos un acta de intención con el personal de la Torre de Control del aeropuerto. Porque los trabajadores venían por 2 o 3 meses y se van, por lo que nunca forman un equipo”.

A modo de balance, reconoció que el 2023 fue “un año diferente, porque la coyuntura va modificándose en base a los momentos. Estamos muy contentos. En estos 8 años de gestión resolvimos la situación habitacional de más de 4 mil familias. Está compuesto por el PROCREAR, Barrancas del Pipo y la etapa 1 de la Urbanización San Martín”.

“Trabajamos muchísimo, en un contexto en el que la mayoría de los tiempos han sido complejos. Ushuaia no es como otras ciudades, con una topografía liviana. Es una situación complicada y hay que abordar cada uno de los sectores que necesitamos planificar”, enfatizó.

Respecto a la decisión del Gobierno nacional entrante de paralizar las obras públicas, incluso las que se realizan con financiamiento internacional, Ferreyra explicó que “si bien los fondos son con financiamiento externo, tienen que ingresar a las arcas nacionales. En este caso resulta algo complejo, porque no tendremos esos fondos. Es un problema muy complejo. Si bien seguiremos entregando decretos de adjudicación, nos llega un panorama bastante complicado”.

Al mismo tiempo dijo que “esperábamos el financiamiento de la etapa dos de la Urbanización General San Martín. Veníamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Hábitat. Empezamos a trabajar en el intercambio de documentación, de proyectos y cómputos. Lo que buscábamos era la plata de la infraestructura”. “Luego del 19 de noviembre la mirada cambió y, a no ser que pase algo, tendremos que repensar la lógica sobre cómo encaramos la búsqueda de estos financiamientos”.

Más allá de esto, Ferreyra se mostró optimista y dijo: “Ya sabemos gestionar con un gobierno nacional que no sea afín al nuestro. Veremos cómo articulamos. Nos va a llevar más tiempo, porque necesitamos unos 90 días para ver cómo se va a plantar el nuevo gobierno”.

Para cerrar, expuso que seguirán “con la recuperación de predios individuales y con grandes ocupantes. Otra cuestión es ver qué haremos con las 120 viviendas del PROCREAR, porque somos una de las ciudades que tienen un acuerdo. Son cosas a resolver. Nos ordenaremos cuando tengamos más definiciones sobre las lógicas de laburo”. “Necesitamos definiciones y es lógico que estos temas se hayan frenado. Algunas cuestiones van de la mano. Lo habitacional con la obra pública, por ejemplo”, cerró.