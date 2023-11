Conductora de UBER denuncio atentado contra su vehiculo en Ushuaia

Una conductora de Uber en dialogo con Radio Provincia, denuncio un atentado contra su vehículo. "Me tajearon la cubierta", manifestó una mujer identificada como Susana, la cual indico quien reside en Ushuaia hace 40 años. "No nos pueden prohibir trabajar, tengo derecho, soy ciudadana argentina. O sea, ¿tiene más derecho entonces un extranjero que yo?. “No pido un plan, tengo derecho a trabajar". "Ni el ministro de Gobierno, ni los taxistas, ni nadie me puede prohibir a mí que yo trabaje", expresó. "Tampoco es justo que para nosotros entrar al Parque Nacional TDF esté prohibido".

En el marco de la prohibición municipal para la habilitación de las aplicaciones de transporte y el pedido de remiseros y taxistas para que realicen mas controles, un nuevo testimonio dio cuenta de los muchos inconvenientes que siguen atravesando las personas que a pesar de no estar habilitadas salen a trabajar con sus vehículos a la calle mediante UBER. Entre las amenazas, roturas de unidades y hasta agresiones físicas, que ya se denunciaron con anteriodidad varios son los que reclaman que no se les deja trabajar, atentando contra los derechos constitucionales.

"No nos pueden prohibir trabajar, tengo el derecho, soy ciudadana argentina. O sea, ¿tiene más derecho entonces el extranjero que yo?. Yo me voy a parar en el artículo 14 de la Constitución, donde dice claramente que tengo mis derechos, ni el ministro de Gobierno, ni los taxistas, ni nadie me puede prohibir a mí que yo trabaje", expresó Susana al aire por Radio Provincia. Tras afirmar que hace 40 años que reside en Ushuaia, la mujer no ocultó su indignación por todo lo que está ocurriendo con esta cuestión, máxime en tiempos donde la profunda crisis económica golpea a los ciudadanos de a pie.

"Tampoco es justo que para nosotros entrar al Parque Nacional TDF esté prohibido. Soy ciudadana argentina y no tienen por qué cerrarme las puertas, si yo quiero entrar al parque no tiene por qué estar prohibida la entrada para nadie. Cuando saben que son extranjeros los que llevamos no nos dejan pasar directamente, nos dicen que bajemos ahí al pasajero y que se vaya caminando al parque y nosotros dar la vuelta", protestó.

La conductora insistió con que lo anterior "es anticonstitucional, el parque tiene que ser neutral porque no pertenece a la Municipalidad, por eso no tienen argumento para decir no podés pasar". "Son órdenes dicen nada más, pero ¿órdenes de quien? ¿Quién a mí me prohíbe el paso en el lugar donde vivo hace 40 años? Tengo mis impuestos al día, todos mis impuestos, entonces ¿por qué me van a prohibir? Y aún si no los tuviera, ¿por qué me van a prohibir el paso a un lugar que me pertenece como ciudadana", dijo Susana con firmeza.

La damnificada agregó que "entramos al parque justamente porque es gente que no es de acá de la Argentina, para que conozcan", y aclaró que "no es que los llevamos a dar una vuelta y los sacamos, no los llevamos a la confitería porque sabemos de que este lugar trabaja con el turismo, hacen recorrido y hacen sus gastos".

Atentados contra vehículos, juntada de firmas y preocupación: Susana indicó que siguen juntando firmas para una presentación ante el Concejo Deliberante, "son ellos los que tienen que realmente ver que esto no esté sucediendo dentro de la provincia", y amplió con la serie de episodios preocupantes que se siguen sucediendo de ataques y roturas a los coches.

"Otra de las cosas que estamos recaudando son videos de cámaras donde se nos están rompiendo los autos, rompen las lunetas, rompen las ventanillas. A mí me tajearon una cubierta, cuando voy a la gomería pensé que había sido un pinchazo, el gomero me dice: "no señora, esto se lo cortaron con algo con filo", aseguró la mujer.

"Estamos recolectando todos estos vídeos para llevar esto a la Justicia, porque no puede ser de que se juegue con la propiedad privada de la gente. A mí me costó muchísimo tener un auto, y creo que a todos nos va a costado tener y mantener un auto para que venga un descerebrado como los que hay que se dedican a romper los autos", se quejó.

"No me pueden prohibir que que yo trabaje, no le pido nada al gobierno, no le pido nada a la municipalidad. A ver, creo que soy la única que no voy a pedir un plancito para para quedarme en mi casa, estoy trabajando con mi auto, lo que estoy pidiendo es nada más que me dejen trabajar libre como ciudadana argentina. El pasajero que se sube a Uber tiene un seguro, yo tengo mi seguro contra todo riesgo, no sé qué más quieren, ¿qué es lo que pretenden la licencia profesional? No tengo problema ¿qué más quieren? O sea, le estamos buscando el pelo a la leche", sentenció muy enojada por todo este conflicto.