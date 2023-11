Calles cortadas por reclamos de estatales al Gobierno por aumento al basico

Siguen los reclamos salariales de los trabajadores estatales por un aumento al básico en diferentes sectores. Personal de Puertos anunciaron que van a recrudecer las medidas que días pasado llevo a no permitir el ingreso de turistas al sector de Catamaranes. Mientras el gobernador Melella sigue de gira por Buenos Aires sin atender los reclamos.

Segun se informo en la negociación con el Ejecutivo se había fijado fecha para septiembre con el fin de discutir un nuevo aumento, pero se venció el plazo y no se cumplió. Luís Díaz, delegado de ATE en el puerto, adelantó que van a recrudecer las medidas hasta tener respuesta. El dirigente de UPCN, Prisciliano Caminos, señaló que “no estamos divididos por gremio, estamos juntos como empleados del puerto. Entonces las decisiones se toman en la asamblea, entre todos”.

El representante gremial de ATE para los trabajadores portuarios, Luis Díaz, explicó por Radio La Red el motivo de las medidas de fuerza que vienen llevando adelante y advirtió que se van a recrudecer mientras no tengan respuesta al reclamo. Dijo que el malestar que dio lugar a las medidas se relaciona con el acta acuerdo firmada en la negociación anterior, por la cual en septiembre iban a volver a reunirse las partes para discutir un nuevo aumento.

“Esto no se cumplió. Nosotros veníamos advirtiendo que se iban a tomar medidas de fuerza, y esperamos porque estamos en noviembre. Al no tener respuesta dialogamos con nuestro secretario general Carlos Córdoba (ATE) y salimos a tomar medidas de acción directa. Nos llamaron a paritarias básicamente para decirnos que el Ministro de Economía no quería dar nada de aumento. Las reuniones eran para decirnos lo mismo”, aseguró.

“Nosotros estábamos tranquilos pese a que el trabajador portuario es combativo de por sí, pero veníamos con buen diálogo. Con el índice de inflación que hubo y la devaluación, a cualquiera le come el sueldo. Comenzamos a tomar medidas leves desde hace una semana, con cortes de diez minutos como advertencia, para convocar al buen diálogo. En estos días comenzamos con medidas un poco más fuertes. Hicimos las reuniones informativas en catamaranes y estuvimos alrededor de media hora. Los empresarios estaban muy preocupados y por lo menos Moreno Preto se acercó a hablar muy amablemente. Le explicamos la situación y que el problema del puerto no es económico porque se auto sustenta, es decir que no es que el gobierno nos da plata para pagar los sueldos”, subrayó.

Recordó que “la autarquía es la que nos permite generar recursos y ser auto sustentables”, si bien el presidente Roberto Murcia se habría remitido a la definición política que se tome en la cartera de Economía. “Lo que andaban ofreciendo era un bono y nuestro convenio colectivo de trabajo indica que no podemos recibir sumas que no sean al básico”, dijo. Afirmó que la recaudación es buena porque “si bien el tarifario no se ajustaba desde el 2015, lo pudimos ajustar en esta gestión y recuperar recaudación porque eran irrisorias las tarifas que teníamos. Este año también hubo una actualización y con eso podemos sostenernos en el tiempo”.

“Como trabajadores del puerto también nos preocupamos por la entidad, no es que solamente pedimos aumento”, indicó. Estimó que el salario de un trabajador portuario ronda los 450 mil pesos en el caso de un ingresante, por siete horas de trabajo. “Luego hay ítems para el que se queda más tiempo o un fin de semana, y eso incrementa un poco más el sueldo”, apuntó.

“Nosotros hablamos con Moreno Preto y le planteamos que nosotros también somos una empresa, aunque seamos estatales, y lo que estamos reclamando es que se sienten a dialogar y que cerremos lo que tengamos que cerrar”, dijo sobre el contacto con uno de los empresarios más importantes del sector. Actualmente son alrededor de 148 trabajadores y el gremio con más afiliados es ATE, pero el resto se estaría sumando a las medidas. Destacó avances en el puerto, que permiten visualizar una buena situación financiera para dar respuesta al reclamo.

“Se ha renovado el parque de maquinaria pero también hubo compromiso de los trabajadores y presión sindical para que esto suceda. Se han modernizado las maquinarias y tenemos con qué trabajar y generar recursos. En la parte tarifaria, que venía atrasada desde 2015, se ha actualizado a lo largo de estos cuatro años. Nosotros prestamos toda la provisión de servicios, energía eléctrica, agua, maquinaria de 45 toneladas, maquinaria de 2 toneladas, de 7 toneladas, más el uso del espejo de agua y el amarre del muelle. No tercerizamos, directamente la armadora terceriza o la empresa que le presta servicios al barco”, detalló.

En cuanto a los pasos a seguir, indicó que “a partir de esta semana empezaron las medidas más fuertes y esto va a seguir empeorando. Estamos firmes en la decisión que tomamos y, si tenemos que salir de nuevo a cortar, lo vamos a hacer. Hemos dado 48 horas de plazo para mediar y hoy se cumple ese plazo. Hay empresarios que entienden el reclamo nuestro, como Moreno Preto. La situación fue vergonzosa porque estuvo delante nuestro llamando a dios y maría santísima y no lo atendió nadie. Tenía toda la voluntad del mundo pero no lo atendió nadie. Después se comunicó con otro delegado y le dijo que habían quedado en llamarlo de Economía pero nunca más le respondieron la llamada”, cuestionó del trato que tuvo el empresario que intentó hacer buenos oficios.

Respecto de la operatoria de cruceros, que se vería afectada por las medidas, dijo que “hasta ahora se lleva adelante con normalidad. Ayer hubo demoras porque estuvimos en el acceso al puerto y después cortamos en la zona de la doble Maipú. Hasta ahora estamos haciendo retenciones de media hora o cuarenta minutos, pero después no sé qué va a pasar cuando lleguen las medidas más fuertes, porque vamos a estar de dos a cuatro horas y no vamos a levantar el corte. Las medidas las decidimos por asamblea y todos los días decidimos qué vamos a hacer y cuándo vamos a recrudecer. Si bien algunos juegan al desgaste, nosotros ya demostramos que por más que pierdan el tiempo, no vamos a parar hasta por lo menos sentarnos a hablar”, sentenció.

Consultado sobre la respuesta del presidente de la Dirección Provincial de Puertos, dijo que les ha transmitido que “él cumple un lineamiento político. Él dice que tiene que esperar respuestas del Ministro de Economía, y le respondimos que entonces tendría que ir Zapata de presidente del puerto. No vamos a negar que ha gestionado cosas, pero es Murcia el que tiene un problema en el puerto”, remarcó. “Nosotros recaudamos y hay una ley que dice que los fondos se tienen que utilizar pura y exclusivamente para la Dirección Provincial de Puertos. Hoy no sabemos dónde están los fondos. Sé que el año pasado veníamos muy justos con el tema de recaudación porque hubo bonificaciones en la pandemia, pero después hubo un ajuste tarifario que mejoró la recaudación”, concluyó.

Los diferentes gremios ratificaron la continuidad de las asambleas y protestas: Los diferentes gremios con injerencia en el Puerto de Ushuaia ratificaron la continuidad de las asambleas y protestas, por el reclamo salarial que vienen sosteniendo. El dirigente de UPCN, Prisciliano Caminos, señaló que “no estamos divididos por gremio, estamos todos juntos como empleados del puerto. Entonces las decisiones se toman en la asamblea, entre todos”. Además indicó que no se atiende el pedido de aumento salarial, porque se precisa “una orden del ministro de Economía, para sentarse en paritaria”.

Prisciliano Caminos, integrante del Consejo Directivo Provincial UPCN, se refirió al conflicto que llevan adelante en conjunto con otros sectores sindicales, señalando que “seguimos con las medidas. Nuestro secretario general firmó ya la medida de asamblea informativa, alerta y movilización. Estamos con las medidas en el puerto y seguimos como venimos hasta el momento”, ratificó por Radio Provincia. Después repasó que “nosotros tenemos un convenio colectivo homologado, en donde todos nuestros aumentos, según el convenio colectivo firmado, van al básico. Donde no podemos aceptar bonos para no violar el convenio colectivo. Tenemos un acta acuerdo firmada con el presidente del Puerto, con el Ejecutivo Provincial, donde dice que nos sentábamos en paritaria a discutir salario nuevamente a partir del primero de septiembre, cosa que no sucedió hasta el día de la fecha y no hemos tenido respuesta”, advirtió.

Caminos indicó que “Hemos tenido reuniones informativas a modo informal, pero nada más. Porque el presidente del puerto nos comunica que necesita una orden del ministro de Economía, para sentarse en paritaria, porque el dinero del puerto lo maneja directamente Economía. El dinero del puerto, según la ley, lo tendría que manejar el presidente del puerto, porque es un ente autárquico, pero las cuestiones de la política nos han llevado a esto”, alertó.

El dirigente de UPCN indicó que “Más allá que los empleados hemos duplicado la recaudación del puerto, porque nosotros prestamos un servicio, ya que somos una empresa de servicio, hemos duplicado con nuestro trabajo la recaudación del puerto de un año al otro”. En el mismo sentido, comentó que

“Hoy hicimos una asamblea informativa en la entrada, seguimos nosotros con las asambleas informativas. Los empleados del puerto no estamos divididos por gremio, estamos todos juntos como empleados del puerto. Entonces las decisiones se toman en la asamblea, entre todos”, concluyó al ratificar la continuidad de las medidas por el reclamo salarial.