ATE Ushuaia sigue la carpa y denunciaran acuerdo salarial de Rio Grande por practica desleal

El secretario de Organización de ATE provincial, Jonathan Chocobar, confirmó que irán por la “práctica desleal” respondiendo al acuerdo salarial que el gremio firmó con ATSA, UPCN y la seccional Río Grande del gremio. También salió al cruce de la decisión del gobierno de suspender algunos permisos gremiales. Sobre ese punto dijo que “es una bajeza grandísima” y advirtió que “es peor para el gobierno”. Confirmó, además, la continuidad de la carpa frente a la Casa de Gobierno.

Jonathan Chocobar, en diálogo con Radio Provincia confirmó que les suspendieron los permisos gremiales a integrantes de dicha entidad sindical; y señaló que “obviamente que cada acción tiene su reacción. Lo que pasa es que la reacción de algunos baja sobre la opinión pública y sigue desmoronando todo lo que en algún momento se pudo haber hablado, se pudo haber construido”, indicó respecto de las consecuencias por la medida. Luego confirmó que “Esto es así, es una bajeza grandísima.

De todas maneras, a nosotros no nos preocupa esto, porque el hecho de que nos bajen los permisos gremiales es peor para el gobierno, porque yo voy a trabajar adonde me corresponde. Vamos a hacer cumplir la Ley 19.581, que es la Ley de Higiene, que es un decreto reglamentario, vamos a hacer cumplir la Ley de Riesgo del Trabajo, vamos a ver si hay o no insumos en algunos colegios, en algunos servicios”.

En ese mismo sentido, remarcó que “va a ser peor para el gobierno, porque como dijo nuestro secretario General (Carlos Córdoba), el tema de la carpa era para no cerrar algunos servicios, porque nosotros entendíamos y entendemos que hay chicos que comen una sola vez al día. Hay compañeros que se ponen la camiseta del Estado, y ponen a veces hasta sus vehículos para que el trabajo siga adelante. Y entonces sería empeorar las cosas, o sea si realmente piensan que con esto no van a amedrentar o que con esto nos van a correr, es todo lo contrario”, afirmó el dirigente estatal.

También mencionó que “Los delegados van a estar en su puesto de trabajo y el miércoles, después que pase el feriado, vamos a ver cómo está el Estado. Porque, como siempre le digo a los compañeros cuando estamos en la asamblea, nosotros somos el estado. Somos el estado presente en cada escuela, en cada hospital, en cada centro de salud, en desarrollo social, en gobierno, en cada ente de gobierno, en cada ente descentralizado”, repasó.

Chocobar reiteró que “a nosotros no nos preocupa esto, sabemos que cuando pasen los días van a ser un poco más fuertes los golpes, pero estamos de pie, estamos con los compañeros donde tenemos que estar, que es en la calle y en la carpa que pusimos a conciencia, y eso es lo más importante. Lo más importante es remarcar, decirles que los que estamos ahí estamos a conciencia porque un 10% a diciembre no nos alcanza y los 10.000 pesos al presentismo tampoco nos alcanzan”, advirtió el secretario de Organización. Igualmente señaló que, como gremio, entienden “que el presentismo es un castigo, y no forma parte del salario. Tiene que estar ahí, porque lo dijo el Tribunal de Cuentas nada más, pero para nosotros es un castigo”, reiteró.

En otro tramo de la entrevista, al preguntarle si la medida podía obedecer a las diferencias planteadas con la seccional Río Grande, luego de la firma del acuerdo; el secretario de Organización dijo que “ojalá que no, ojalá que no tenga nada que ver con eso, sino que sea una decisión unilateral del gobierno porque el Consejo Directivo Provincia, o sea Carlos Córdoba en este caso, no acepta el acuerdo que se hizo”.

“De todas maneras, yo he escuchado al compañero (secretario General de ATE Río Grande) Felipe (Concha) y ha hablado de que él le había comentado a Córdoba y que Córdoba sabía (del acuerdo que finalmente se firmó). Pero pónganle que lo haya sabido, que haya estado en conocimiento. Ahora, no llamar a un Congreso Provincial, como lo dice el Estatuto, o comunicárselo a los compañeros en asamblea, como tiene que ser, ya se desprende de nosotros. O sea, es una decisión que ha tomado él y por eso nosotros, como Consejo Directivo Provincial, hicimos ya las presentaciones correspondientes para que este acuerdo sea vuelto para atrás. No solamente eso, sino que nosotros no fuimos notificados legalmente de una mesa paritaria, porque la que estaba dando vueltas era una mesa técnica. Entonces, institucionalmente nosotros seguimos con lo de la práctica desleal y vamos a seguir poniendo lo que tenemos que poner en palabras, por lo que hizo en este caso el gobierno con los otros sindicatos y con una parte del sindicato de ATE”, advirtió el dirigente provincial.

Después señaló Jonathan Chocobar que “si quieren que juguemos así, juguemos, ¿qué problema hay? La carpa no se va a mover de donde está, esa fue la resolución de asamblea. Rechazar el acuerdo y que la carpa permanece en ese lugar. Y aparte, vuelvo a repetir, nosotros somos el Estado. Yo que trabajo en educación, nosotros trabajamos dándole un servicio al Estado. Cada compañero que trabaja le está dando un servicio al Estado. Nos han acusado de estar, con esta decisión que hemos tomado de poner la carpa, de apoyar a un candidato presidencial. Pero ¿quién está siendo más derechista? ¿Quién está sacando un derecho de tener un salario digno a los compañeros, a los trabajadores?”, concluyó el secretario de Organización provincial de ATE.