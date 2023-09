Jubilaciones de privilegio para Melella, Ministras, legisladora y dirigentes del SUTEF

Desde el Gobierno de Tierra del Fuego, mediante Resolución 3794/23, del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología“Avivadas”, se pretende considerar a todo el personal docente como frente a grado, para que varios integrantes del sector docente se puedan jubilar anticipadamente sin cumplir con la Ley que exige diez años al frente de grado para acceder a la jubilación anticipada. Con esta Resolución del Ministario se estaría favoreciendo al actual gobernador Gustavo Melella, la propia Ministra de Educacion, Analia Cubino, la Ministra de Obras Publicas, Gabriela Castilla, la legisladora, Andrea Freites y toda la dirigencia del SUTEF, desde el Secretario General, Horacio Catena para abajo, incluido funcionarios de segunda linea de la actual gestion de FORJA.

A raíz de la Resolución del Ministerio de Educación enviada a la Caja de Previsión Social, la directora por los pasivos Patricia Blanco explicó los alcances de la presentación que realizó al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, para que se expidan sobre la resolución del Ministerio de Educación que permite a todos los docentes acceder a la jubilación especial aprobada en la reforma previsional.

De prosperar podrían acceder al beneficio desde el gobernador hasta la ministra del área, legisladores docentes, y dirigentes gremiales.

En declaraciones a Radio Provincia, la vocal por los pasivos en la Caja de Previsión Social dio a conocer que realizó una presentación ante los organismos de control para que analicen la legalidad de la resolución del Ministerio de Educación que considera como docente frente a grado a la casi totalidad del personal del sistema educativo, incluyendo a gremialistas y funcionarios.

“A mi entender no es lo mismo quien tiene la tarea de estar frente a grado, es decir, frente a los chicos, que otra persona que nunca ha estado frente a grado, que ha estado en algún cargo o comisionado en el Ministerio o en algún sector gremial“, reflexionó.

Blanco quien considera que “No son todos iguales, no es que todos lo que se quieren jubilar como docente han tenido la tarea de estar frente a los chicos, y yo lo que pedí (a la Fiscalía de Estado) es que me aclaren si esto corresponde. Porque ante la ley tenemos que ser todos iguales, y no hablo solo de los docentes porque la caja de jubilaciones somos todos, y entonces la ley tiene que ser pareja para todos.

Reafirmando esa idea, analizó que “Habrá una diferencia en edad por el desgaste que los docentes tienen, pero la verdad es que no todos han estado frente a alumnos, o han estado poco tiempo. Esto es una Provincia chica, acá nos conocemos todos y entonces ante la duda hago la consulta porque no quiero que dentro de unos años se declaren lesivas y le generemos un problema a la caja“.

Blanco pidió “No criticar, por un lado, los privilegios que tienen algunos, y después pedir privilegios por la puerta de atrás“, “Esto ya nos pasó” y preguntó “¿ustedes recuerdan los 25 inviernos cuando jubilaban gente con 43 años. ¿que pasó después? A partir del 2013 no había plata para pagar.

“Ante la consulta sobre si la resolución del Ministerio de Educación estaba direccionada, Blanco expresó “y … la verdad que si” y anticipó “yo no voy a aceptar, bajo ningún punto de vista, que venga una Resolución del Ministerio de Educación diciendo que todos los docentes son frente a grado porque es una mentira, no es así”.

“Sobre las motivaciones de la Ministra de Educación para dictar esta Resolución, la representante de los jubilados entiende que “Hay cosas que muchas veces van más allá, seguramente por promesas que algunos han tenido, a algún sector político le han sacado alguna promesa, pero las cosas no son así y yo ante la duda hice una consulta al Fiscal de Estado y al Tribunal de Cuentas y veremos, por ahí dice esta vieja está loca y está equivocada, pero yo quiero hacer las cosas bien y estar tranquila y no quiero que dentro de unos años se declaren lesivas y la caja tenga que hacerse cargo. Para mí los privilegios no existen,” y pidió que “sean más sinceros y hagan una ley con los privilegios.

“Mediante el dictado de la Resolución N° 3794/23 la Ministra de Educación, Analía Cubino determinó que todas las personas que participan en el proceso de enseñanza, organizan, colaboran serán consideradas frente a grado, incluso cuando se encuentren en uso de licencia por cargos gremiales o electivos. El régimen de docente frente a grado permite obtener la jubilación a partir de los 50 años. Seguidamente recordó que “las diferentes leyes que fueron creando privilegios son las que nos llevaron al 2013 cuando no podíamos cobrar los jubilados, me parece que acá la memoria es selectiva y parece que algunos se olvidan de lo que los jubilados pasamos. Y entonces prometen estas cosas, vení jubilate, y jubilan a 400 personas frente a grado de las que capaz que 200 no estuvieron nunca frente a un alumno, o estuvieron muy poco“

“A veces las decisiones políticas van más allá de los derechos de todos y terminan privilegiando a unos pocos. Uno tiene la obligación de analizar las cosas y si hay algo que está mal hay que hacer lo que corresponda, aunque a algunos no le guste“, advirtió Blanco.

Ante la consulta del periodista sobre si la resolución que aprobó la Ministra Cubino permitiría que la propia Ministra Cubino, el sindicalista Horacio Catena y la legisladora Andrea Freites computen como docente frente a grado años en que se desempeñaron como funcionarios, sindicalistas, o legisladores expresó “Yo no voy a poner nombre y apellido, pero acá nos conocemos todos, y sabemos quién es quién.”

Blanco se mostró molesta por situaciones que se han vivido y relató que “hay gente que se enoja, van a la caja a atención al público y les dicen que ellos tienen el derecho y lleva a discusiones que no son necesarias, que crean malestar porque es el propio personal el que tiene que poner la cara” e insistió que “detrás de esto hay una movida, hay sectores que presionan para llegar para obtener los derechos que creen que les corresponde y hay otros sectores que no están de acuerdo, porque o somos todos iguales“.

Luego de insistir en que una resolución ministerial no puede modificar una ley, Blanco pidió “que expliquen para que mandaron la resolución, ¿que quisieron hacer?, ¿quieren presionar?” y recordó que “no es la primera vez que sale una ley por la legislatura a la que le ponen nombre y apellido, pero hay veces que hay gente que no se quiere hacer cargo“.

Para finalizar, la vocal de la Caja de Jubilaciones pidió “Que quede claro que no estoy culpando a los docentes, pero que hay algunos que utilizan a los docentes para ciertas avivadas y hay algunos que no estuvieron nunca frente a grado y buscan obtener este beneficio” y comparó la situación con “cuando referenciábamos los últimos 24 meses hubo muchas avivadas, yo recuerdo eso, había gente que había aportado toda la vida sentadito en una oficina y los últimos 2 años venía con un carguito alto y se llevaba la mejor parte.” “Hay que tener memoria, y hay que tener un solo discurso” reclamó Blanco.