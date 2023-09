El gobierno negó las acusaciones de espionaje y el Jefe de Policía la califico de surrealista

El Jefe de Policía de la provincia, Jacinto Rolon dio a conocer las conversaciones mantenidas con el intendente Walter Vuoto en la reunión de comisión de la Legislatura, y lo calificó de “surrealista”, dado que el jefe comunal le habría expresado que el suboficial Campos le dijo que trabajaba para él, y que iría tanto por Campos como por él, en un tono muy ofuscado. A primera hora del día siguiente se presentó en la Fiscalía, donde hay denuncias cruzadas.

Por su parte el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, dijo que el Gobierno provincial niega las acusaciones y se puso a disposición de la investigación. “Compartimos la gravedad de la situación generada”, sostuvo.

En tanto el legislador Pablo Villegas, presidente de la comisión de seguridad, adelantó que citará al intendente Walter Vuoto para la próxima semana.

El Jefe de Policía expuso ayer ante los legisladores los hechos vividos con el intendente Walter Vuoto cuando se comunicó telefónicamente y por Whatsapp para decirle que el suboficial Edgar Campos le había dicho que trabajaba para él, realizando la supuesta tarea de espionaje.

“Han sometido al escarnio público al suboficial retirado Edgar Campos, que la está pasando muy mal en relación a las infundadas acusaciones mediáticas del señor intendente Walter Vuoto”, dijo. “Yendo al día del hecho, esto nos remonta al día jueves 31, minutos antes de las 21 horas. Yo me encontraba en la Jefatura de Policía, al momento en que recibo una llamada del intendente de la ciudad de Ushuaia y atiendo el requerimiento, imaginando que se trataba de un pedido de asistencia policial, dado que anteriormente habíamos trabajando en conjunto para despejar una zona que había sido intrusada. El señor intendente me había llamado anteriormente luego de esos hechos, me había felicitado a mí y al personal policial por el prolijo desempeño; pero me dijo que se encontraba con un personal policial que estaba prestando servicios de UBER, al que le iba a secuestrar el vehículo y le iba a hacer la multa, y que ese personal –el suboficial Campos- le había referido en ese contexto que estaba trabajando para mí.

Me tomó totalmente por sorpresa esta situación, le pregunto quién es el policía y el señor intendente me envía por whatsapp la fotografía de una pantalla y me dice que era esa persona. Le dije que efectivamente era un suboficial retirado nuestro y que hiciera lo que tenía que hacer, en el contexto del secuestro del vehículo. Posteriormente me pasan una patente, esa patente la hago verificar por el área de consultas de policía y resulta ser el vehículo cuyo titular es el suboficial Campos. Después hubo otra comunicación con el señor intendente, ya en un tono más ofuscado. Le dije que tenía la información del dominio y que se trataba efectivamente del suboficial Campos, y comenzó con algunas opiniones bastante desacertadas de que se trataría de un personal que estaba trabajando para mí, cosa que desmentí rotundamente. Me puse a disposición para lograr el pronto esclarecimiento de esto”, relató el comisario Rolón.

Remarcó que “el intendente estaba muy enojado, no era la misma persona con la cual había hablado días antes, con un trato muy cordial. Estaba muy enojado, muy fuera de sí, inclusive dijo que iba a ir por Campos y que iba a venir por mí. Yo le dije que viniera por mí y que no iba a encontrar absolutamente nada. Me pareció una situación absolutamente surrealista lo que viví en ese momento.

Posterior a eso, minutos después de la comunicación, aparece el Twitter donde denuncia persecución. En función de la gravedad del hecho, al otro día a primera hora ordeno la instrucción de una investigación sumaria administrativa, porque queríamos saber qué hay de cierto en esta denuncia gravísima vertida por la red social Twitter.

También ante esta situación me presento en la Fiscalía a formalizar las actuaciones por las vías institucionales. En ningún momento salí a los medios a decir absolutamente nada y me manejé por las vías institucionales correspondientes. Estamos aquí para dar claridad en un ámbito político”, le dijo a los legisladores, y dio cuenta de la denuncia que radicó, como también de la denuncia realizada por Campos, a quien le imputaron el supuesto espionaje.

“De la gravedad que se vierte en el Twitter a la realidad de los hechos expuestos ante Fiscalía no hay ninguna relación”, concluyó.