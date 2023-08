Milei propone quitar a TDF beneficios impositivos y la gratuidad de la Educacion y la Salud en el pais

Advirtió sobre la necesidad de rever la campaña y movilizar a la militancia, porque el líder de La Libertad Avanza tiene chances de gobernar el país. “Hay vecinos de TDF muy enojados, pero la provincia está sujeta a una ley, y sin esto, no hay motivo para que las empresas se instalen acá, por eso apelamos a trabajar con todos los sectores para votar y apoyar un proyecto que contemple a TDF”, dijo Juan Carlos Pino.

Con autocrítica, planteó cierto letargo de la dirigencia propia, que se “dejó estar” en esta campaña, y anticipó mucha movilización de acá a octubre para revertir esta tendencia, con “dos modelos de derecha” que deben enfrentar.

“La verdad es que el resultado ha sido sorpresivo para todos, no solamente para Ushuaia y la provincia, sino para el resto de las provincias también. Nadie esperaba un resultado de estas características”, reconoció el justicialista. Instó a hacer “una autocrítica inmediata” para ver cómo “encarar esta nueva etapa hacia el 22 de octubre. Eso nos lleva a repensar la estrategia y rever lo que estamos llevando adelante. Cómo encauzar nuevamente y tratar de tener una elección totalmente diferente de lo que han sido las PASO”, dijo.

Observó que tanto la dirigencia local como nacional de Unión por la Patria “en esta campaña se han relajado un poco y justamente este resultado que ha causado un impacto ha sacudido el tablero como para empezar a salir, revertir esta situación y encarar de otra forma una campaña que se dejó estar por sí sola. Creo que nos pasó en todo el país y ahora hay que tomar otro tipo de campaña para revertir el resultado”.

Dos modelos Milei, Bullrich contra uno Massa: Pino insistió en la preocupación porque como frente están compitiendo “con dos modelos de derecha” en esta elección en tercios que quedó planteada.

“Realmente es preocupante para Tierra del Fuego y para la Argentina en general, porque claramente hay dos modelos de país, hay dos proyectos, por un lado ha quedado la derecha con Cambiemos y con Milei, y por otro lado está el modelo que defendemos, que tiene que ver con la gratuidad de la enseñanza. Ayer en una reunión planteaba justamente lo que significan estos modelos para Tierra del Fuego, por ejemplo hoy pagar estudios en colegios privados ronda los 75 mil y 100 mil pesos. Pagar la salud en la parte privada lo mismo. Tener una prepaga significa destinar entre 100 y 200 mil pesos. Cuando hablamos de modelos distintos de país estamos hablando de estos temas. Nosotros defendemos la Constitución Nacional, la gratuidad del estudio, que todo empleado tenga obra social y tenga la posibilidad de atenderse en un hospital público. No me imagino la escuela privatizada, cobrando una cuota de 75 ó 100 mil pesos. Son dos modelos totalmente diferentes y esto hay que salir a plantearlo a la comunidad. Este impacto nos lleva a reflexionar y a cambiar rápidamente en función de lo que tenemos que discutir para adelante”, afirmó.

“Milei no deja de representar un pensamiento de derecha, y no lo digo por el votante o por el vecino, sino en función del proyecto como modelo de país que quiere llevar adelante. Creo que ahí se ve reflejada la bronca, todo lo que nos pasa diariamente y no se pudo canalizar a través de las instituciones. Cuando llega este tipo de elecciones y aparecen candidatos como los de La Libertad Avanza, puede suceder que se vea reflejado en ese voto que no se puede llegar con una solución concreta y se canaliza a través de eso la bronca que se tiene acumulada”, interpretó.

“No deja de ser preocupante por las características de esta elección y la cantidad de votos. Hoy es un candidato que está en carrera y es una fuerza que puede gobernar el país”, alertó. “Hay dos sectores de la derecha, tanto La Libertad Avanza como Cambiemos, y los defino claramente en función de los modelos que tienen para llevar un país adelante. Para ellos el ministerio de educación no sirve, el ministerio de la mujer tampoco, el deporte no sirve, no está dentro de su pensamiento la educación, la salud, la seguridad y todo lo que tiene que llevar adelante el Estado”, subrayó.

Replanteo de campaña: Respecto del replanteo de la campaña, adelantó que “en principio vamos a salir a buscar el voto en blanco, que ha sido elevado. Hay que salir a convencer y llevar nuestras ideas. Nosotros buscamos no solamente el voto que acompañe nuestra propuesta sino también aquel que por estar desencantado votó en blanco o no quiso votar. Por otro lado tenemos que confrontar las ideas. Nosotros defendemos la Constitución, la educación, la salud, y tenemos que dar datos comparativos de lo que significaría el modelo de Milei, con números concretos. Nosotros defendemos la gratuidad de la educación y necesitamos de todos. Hay muchos profesionales que se han recibido de instituciones públicas y esto hay que discutirlo, explicarle al vecino lo que significaría ese otro modelo, que no compartimos”, insistió.

“No hablo de una discusión agresiva sino de una confrontación de ideas. La educación siempre ha sido y va a seguir siendo pública, pero este otro modelo plantea privatizar la educación. Hay diferencias enormes y en eso tenemos que ser contundentes a la hora de explicar cada uno de estos temas”, manifestó.

Apoyo al régimen fueguino: También se le consultó sobre el respaldo que dio Milei a la 19640, redoblando la apuesta para plantear una reducción de impuestos no sólo en Tierra del Fuego sino en todo el país. Para Pino son “discursos que suenan bien a los oídos y es tentador para cualquier fueguino, pero la 19640 y los fondos que recibe la provincia tienen que ver con la recaudación nacional. Sin recaudación las provincias en general se ven afectadas y ninguna podría sobrevivir. Hay diferencias abismales con los temas que se están tocando y creo que hay que salir a explicar lo que significaría cada una de esas medidas. Creo que se ha tomado con mucha liviandad, hay spots publicitarios, declaraciones, y ahí es donde tenemos que apuntar, a clarificar a los vecinos y llevar una propuesta contundente, diferenciar las posturas de uno y otro. Los discursos caen simpáticos pero en el fondo estas ideas afectarían gran parte de la comunidad”, sostuvo.

Finalmente opinó que habrá segunda vuelta electoral en este escenario. “Estamos pensando en un balotaje teniendo en cuenta los resultados. Por supuesto vamos a buscar ganar en primera vuelta aunque sea difícil. Tenemos una ventaja porque los otros dos sectores van a buscar el voto de la derecha. Nosotros tenemos la posibilidad de una diferencia en nuestra propuesta, trabajar mucho con la militancia que van a tener que salir a hablar con cada uno de los vecinos. Creo que eso va a tener movilizada a la Argentina en los próximos 60 días”, concluyó.