Cooperativas de Trabajo, reclama al Gobierno millonaria deuda por obras en colegios

Cooperativa de trabajo reclama al Gobierno de Tierra del Fuego, por una deuda millonaria por parte de Infraestructura de unos ocho millones de pesos, por trabajos de pintura realizados en distintas escuelas públicas, como la Escuela 20, la 21 y el CAAD en Rio Grande. Han pasado cuatro meses y no tienen respuesta. Otras cooperativas están en la misma situación y desde el Gobierno les dicen que “no hay fondos”.

Uno de los trabajadores, Silvio, habló en FM Aire Libre y recordó que “en febrero entregamos las obras. Nos hicieron el pago de una sola factura, los cuales quedaron dos colgadas, y hasta el día de la fecha pasaron cuatro meses y no tenemos respuesta de nada. La deuda es de 8 millones de pesos y habíamos acordado la modalidad de los pagos, era trabajo terminado, trabajo pagado”.

“Nosotros terminamos entre el 27 y el 28 de febrero, antes que empiecen las clases. Pintamos la 20, interior, hicimos el gimnasio, la escuela 21 y el CAAD… todo pintura. Primero nos respondían que no había fondos y después ya nos empezaron a tirar la pelota, que la factura estaba en tesorería pero que no sabían cuándo nos iban a pagar, que no tienen fecha de cobro y todos los días vinimos, nos presentamos acá y nos dicen lo mismo, que no hay fondo, no hay fondo, no hay fondo. Y la verdad la gente ya está cansada, la gente alquila, la gente tiene que comer”.

Aseveró que son unas 30 personas que trabajan en esa cooperativa, “Con lo primero que nos han abonado, se cubrió un poco el pago a la gente y esperando el otro pago, que decían que iba a salir y no salió, entonces ya la gente no aguanta más. Son varias las cooperativas que estuvieron trabajando y están en la misma situación que nosotros. Hemos invitado a otras cooperativas a venir para acá, pero hay muchas cooperativas, con la sinceridad, que están en gobierno y no le van a hacer quilombo a gobierno, porque trabajan con ellos. Tienen un acuerdo político, entonces no le van a hacer nada. Pero la deuda sí, igualmente la mantienen”.

Mencionó por último que “es la primera vez que nos da trabajo Gobierno y estamos agradecidos por el trabajo, pero el tema es que necesitamos como cooperativa que nos cumplan, nosotros no somos empresa, no tenemos para para bancarle el sueldo a la gente, somos una cooperativa de trabajo”, completó.