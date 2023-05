Conflicto en NewSan denuncian aprietes de la UOM y vehiculos dañados

A pesar de la Conciliación obligatoria sigue el conflicto en NewSan entre los operarios y la seccional de la UOM, este fin de semana organizaron una numerosa caravana que acompañó a los trabajadores de Newsan, los cuales se encuentran reclamando un aumento salarial y en rechazo a los despidos que resolvió la empresa. Mientras tanto, continúa la conciliación obligatoria resuelta por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Pero en el medio durante el fin de semana largo la empresa convoco a los empleados a que debian realizar horas extras obligatorias: “Este jueves y viernes nos dijeron que teníamos que hacer horas extras para recuperar las que se perdieron durante el paro y cuando consultamos a los delegados, nos dicen que tenemos que concurrir porque hay que cumplir con la conciliación obligatoria” aseguró un operario, quien prefirió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias.

En ese sentido también manifestó que “hay aprietes por parte de los propios delegados y la mayoría de quienes hablamos en las asambleas, somos los que estamos entre los 200 despedidos”, remarcó.

Otra trabajadora señaló que “Da mucha bronca escuchar que hay compañeros que se encontraron con sus autos dañados, rayados, con las cubiertas tajeadas y con amenazas de nuestros propios delegados, mientras estamos trabajando durante el fin de semana largo. Porque, según dicen, hay que cumplir con la conciliación” manifestó indignada la operaria, quien cuenta con muchos años de antigüedad en el rubro.

Ante esto los trabajadores de Newsan publicaron una “Carta abierta a la comunidad”, dónde expresan: “Vecinos y vecinas, gracias a quienes se solidarizaron hoy con este reclamo en contra de la injusticia, porque es injusticia que un trabajador alce la voz porque el sueldo no alcanza y termine en la calle. Es injusticia que uno trabaje 9 horas al día y lo único que llegue a pagar sea el alquiler. Es una injusticia no cenar para que cenen tus hijos. Esto no se trata de estar o no de acuerdo, no se trata de ser o no ser de un gremio o del puesto que ocupes dentro de la empresa, se trata de empatizar, y somos conscientes de que muchos en silencio lo hacen, porque han juntado bolsones de comida a sus compañeros, hoy les pido que empaticen en voz alta compañeros porque todos deben saber por lo que estamos luchando, ESTAMOS LUCHANDO POR DIGNIDAD, queremos un sueldo que alcance, que el hijo de ningún compañero pase necesidad, pero por sobre todas las cosas hoy exigimos que ningún compañero quede afuera por pedir lo que es justo, BASTA DE CENSURA Y PERSECUCIÓN A QUIENES DECIDIERON ALZAR SU VOZ y decir lo que todos sabemos y nadie se anima. Gracias a esos compañeros y compañeras que, en cada turno, en cada planta, en cada asamblea supieron decir BASTA, porque cada pregunta, cada aplauso fue un basta”.

Después remarcan que “El reclamo es salarial, y además hoy se profundiza porque NEWSAN se metió con 200 familias, les cortaron el ingreso a 200 familias y eso como sociedad no lo vamos a permitir. Porque no concebimos ni una ciudad ni una provincia donde pasen estas cosas que distan de ser democráticas. Los vecinos no concebimos que nuestros hijos e hijas, padres y madres, familiares o amigos sean amedrentados por participar en una asamblea ejerciendo sus plenos derechos como trabajador”.

“Y se dice que no hay despidos porque nos encontramos en conciliación obligatoria, pero en los telegramas que mandó NEWSAN informando la conciliación se puede leer expresamente "disponemos en forma PROVISORIA su reincorporación" por lo tanto estamos despedidos formalmente y sus efectos se encuentran suspendidos en principio por 15 días. Pedimos a NEWSAN el cese de su actitud para con los trabajadores y a nuestros representantes que en la negociación remarquen la protección que deben tener estos 200 trabajadores que hoy se encuentran despedidos y marcados por la empresa”, asegura el texto.

En otro tramo manifiestan que “NINGÚN TRABAJADOR O TRABAJADORA DEBE QUEDAR EN LA CALLE CUANDO FINALICE ESTA CONCILIACIÓN Y LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DEBE SER UNA CONQUISTA EN EL CORTO PLAZO, le pedimos a la ministra de trabajo de nuestra provincia, Karina Fernandez y al gobernador, Gustavo Melella que articulen los medios necesarios para que esto suceda”.

Finalmente dicen que “El problema económico que atraviesa el país se ve aún más marcado en el salario de los metalúrgicos/as, que durante dos años tuvimos paritarias congeladas, esto nos lleva a este punto de inflexión, donde los trabajadores se han levantado por lo que es justo, un salario digno. La brecha salarial con Rio Grande existe y es un aproximado de $100.000 pesos por cada uno de los 3000 empleados. Lo que nos da $300.000.000 por mes y 3.600.000.000 por año que dejan de circular en la economía de la ciudad de Ushuaia, esto es un problema que nos afecta a todos sin darnos cuenta.

Gracias a los vecinos y compañeros que acompañaron esta caravana y sepan que, SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS!”, concluye el comunicado que fue leído al cerrar la caravana.