Stefani lanzo su candidatura a gobernador por el PRO

El actual diputado naciona Héctor "Tito" Stefani lanzó su candidatura a gobernador y apuntó "fuimos tomando como normales cosas que no lo son. Vivimos en una provincia que recibe la mayor coparticipación per capita en la provincia y tenemos comedores comunitarios".

En la misma línea, remarcó que la decisión es postularse a la gobernación con el PRO, después de no poder consensuar con Juntos por el Cambio; "hay una serie de hechos que fueron pasando a lo largo de estos días que fueron tornando cada vez más difícil llegar a un acuerdo".

Asimismo, destacó "tengo la tranquilidad que hablé claro con todos y cada uno de los actores. Hace un año y medio me senté con el senador Pablo Blanco y le dije yo voy a ser candidato a gobernador". Y agregó: "Me dijo que no le interesaba y después me sorprendí cuando empezaron a aparecer candidatos. En un momento había tres candidatos a gobernador por el espacio".

Con respecto al plan que tiene para la provincia, resaltó "me puse a trabajar con mi equipo en un proyecto para gobernar Tierra del Fuego, no para administrarla y cambiar todas esas cosas que nosotros creemos que se pueden cambiar. Creo que hace rato no hay un gobierno en Tierra del Fuego, hay una administración".

"Tenemos una provincia rica y tomamos como normal la falta de obras de infraestructura importantes en los últimos 3 años. Tenemos el presupuesto más alto de Argentina pero no tenemos los chicos más educados de la Argentina. Es más, 28 escuelas no podían empezar las clases porque no se había hecho el mantenimiento. Es importante que el Estado desarrolle infraestructura y genere trabajo”, concluyó.