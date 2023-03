La candidatura de Pablo Blanco es una farsa, funcional a Melella

El ex concejal de Río Grande por la Unión Cívica Radical Paulino Rossi, confirmo su candidatura a la vicegobernacion acompañando en la formula a Hector Stefani, se refirió respecto de la situación de Juntos por el Cambio y los motivos por los que decidió volver a involucrarse en la política nuevamente.

Al respecto señaló que “tras una conversación que mantuve con ‘Tito’ y entender la importancia de su participación decidí acompañarlo y vuelvo porque quiero arruinar la fiesta que estaba planificada con esta gran farsa electoral del 14 de mayo, es inconcebible que tengamos una transición tan larga, que nadie haya dicho nada, es como que ya estaba todo resuelto, no solamente la elección sino también el acto de asunción y en el medio una farsa de oposición que era cómplice de esta gran puesta en escena funcional a este esquema”, criticó Rossi.

Por tal motivo aprecio la “la valentía de alguien como ‘Tito’ Stefani que dijo basta, hay que poner un límite, no es normal lo que pasa en esta provincia, no es lógico, no es racional, no puede ser que tengamos ciudades con 100% de representación política de un mismo espacio político porque no condice con la realidad, entonces este acto de valentía de Stefani es más que importante para la sociedad, me parece que había que acompañarlo, sabiendo que será dificilísimo a lo que nos enfrentamos”.

Rossi señaló que “es muy difícil encarar una contienda electoral contra un espacio político que tiene el 100% de los cargos electorales en Río Grande, el 100% en Tolhuin, el 100% en Ushuaia y el 98% a nivel provincial, claro que es muy difícil, siendo que del otro lado tenes grandes estructuras, con un modelo político que proponen grandes estructuras con un crecimiento exponencial del Estado, donde en Río Grande cuando yo estaba en la secretaría de Finanzas había 1300 empleados y hoy hay 3000 empleados, más 3000 facturados y a nivel provincial también ha crecido exponencialmente”.

El ex concejal subrayó que “el principal generador del empleo en negro en Tierra del Fuego es el Estado, dado que toma gente facturada, nadie se puede escandalizar con esto porque sabemos que sucede y el Ministerio de Trabajo no va accionar contra su jefe, entonces este tipo de estructuras tan grandes, de modelos económicos y políticos se están derrumbando a nivel nacional, la verdad que no hace falta hacer un análisis muy profundo”.

En este sentido resaltó que “todos vamos al supermercado, todos vemos la realidad que estamos viviendo, sabemos de que es muy probable de que haya un cambio de rumbo a nivel nacional, por eso esta desesperación del arco político provincial para alejarlo lo máximo posible de las elecciones nacionales, con nuevo nombre como ‘Unidos hacemos Futuro’, o sea lo más distinto posible a la identificación histórica del peronismo y kirchnerismo para intentar despegarse de algo que es irreversible, no se pueden sacar esa realidad de encima”.

Criticas a Juntos por el Cambio y a Pablo Blanco: Consultado sobre las internas en Juntos por el Cambio y la separación del PRO de JxC, Rossi expresó que “no existe posibilidad real de la interna que plantea la UCR, dado que la interna de la UCR con el PRO debería ser el próximo domingo, pero es imposible ponerse de acuerdo cuando fueron cómplices (UCR) del gobierno provincial para esta farsa, o sea como te vas a poner de acuerdo con gente que fue funcional a este esquema de una gran puesta en escena”, reprochó Rossi.

Por otro lado criticó duramente al senador Pablo Blanco manifestando que “no puede decir que no fue oficialista cuando en la gestión anterior su mujer fue secretaria de Estado de un gobierno peronista, en serio que nos vamos a ‘comer’ que supuestamente él estaba en oposición a…, cuando fue parte de un gobierno peronista”.

Asimismo sostuvo que “hay gente que ha sido el común denominador de la política fueguina desde su origen hasta ahora y digo desde el origen porque que Convencional Constituyente de la provincia sigue en funciones políticas hasta el día de hoy, no es ni más, ni menos que Pablo Blanco, quién fue el primero que estuvo cuando se aprobó la 460, la 240, entre otras leyes y todos los ajustes de la provincia, Pablo Blanco acompañó siempre las políticas del oficialista de turno y cuando uno analiza como se fueron expulsando a dirigentes del radicalismo exitosos, el único que quedó siempre fue él, entonces no es casual, como puede ser que ex gobernadores se hayan ido de la UCR y le haya ido muy bien adonde fueron, el actual gobernador Gustavo Melella que se fue espantado de este espacio, quien fue el que siempre estuvo al frente de esta política sistemática de echar dirigentes dentro del partido porque se siente más cómodo con un partido chico para manejarlo a gusto, no es otro que Pablo Blanco”, criticó Rossi.

En este sentido dijo que “si queres estar en la vereda correcta en la política de Tierra del Fuego, párate en la vereda de enfrente de Pablo Blanco, quédate tranquilo que vas a estar en el lugar correcto y menos equivocado”, sentenció. Subrayó que “yo siempre fui radical, nunca me fui de la UCR”.

Con respecto a Federico Frigerio fue contundente al señalar que “me gustaría criticarlo o elogiarlo, pero no se que es lo que ha hecho, dado que para que uno pueda emitir una opinión tiene que ver una acción concreta y la verdad que desconozco que ha hecho”. Sobre la salida de Federico Sciurano de Juntos por el Cambio, dijo que “es entendible, imagino por donde viene su salida y mucho tiene que ver con lo que venía señalando del actual senador”.

“El peronismo no te defrauda”: Por otro lado destacó que el que “vota al espacio peronista, el dirigente peronista no lo defrauda, le da un Estado grande, le da planes sociales, le da populismo, es eso y te lo devuelve, ahora el electorado fueguino cada vez que votó a un opositor, asume y al otro día es más oficialista que los propios, es la realidad, pero pasa que lo hemos naturalizado porque viene sucediendo hace tanto tiempo, nadie intento torcer el rumbo y nos hemos acostumbrado, pero esta mal esto”.

La oposición, su aparato político homogéneo y la oposición a nivel nacional: Ante el aparato político homogéneo tan importante del otro lado, Rossi dijo que “la realidad económica que vivimos día a día hace que obviamente sea una alternativa competitiva para la elección, por eso la desesperación de despegarse lo antes posible de las fechas de elecciones nacionales, hay un hartazgo y cansancio generalizado de la sociedad sobre un esquema que acá también se potencia porque la inflación está generada no solamente por una política totalmente irresponsable a nivel nacional, sino también por un desmanejo de las políticas provinciales que fomentan el aumento de precios a nivel general”.

Refirió que “no es que nosotros planteamos soluciones mágicas traídas desde Islandia sino que a nivel nacional hay nuevos referentes como Rodríguez Larreta que esta mostrando una gestión seria y responsable en la ciudad de Buenos Aires, Lostuau que es un referente radical con muchísima capacidad y conceptos muy claros al momento de trasladarlo, Di Lorenzo en Córdoba, joven radical, que generan esta esperanza en donde mucha gente entiende que tenemos que cambiar la manera en que se llevan adelantes las políticas públicas porque sino este país es inviable”.

“Ushuaia esta dejando de crecer porque la gente con trabajo se va de la provincia porque no pueden pagar los alquileres” Con relación a como comenzamos a solucionar el Estado, para que este funcione e incluya a todas las personas, Rossi aclaró que “las soluciones mágicas no existen, tenemos una degradación institucional que viene de años, es mucho más difícil construir que destruir, si queres construir un edifico te lleva un tiempo, le metes una bomba, lo destruís en un minuto, lo mismo pasa con la calidad institución de la provincia que hace años se viene degradando, sin dudas hay que cambiar el sistema político para que garantice la participación de las personas a nivel general y no las expulsen como ahora y después tenes que ir con acciones concretas”.

Asimismo sostuvo que “uno de los gravísimos problemas que tiene la provincia y particularmente Ushuaia es la crisis habitacional, Ushuaia esta dejando de crecer porque la gente con trabajo se va de la provincia porque no puede pagar los alquileres, se va porque no tienen donde vivir, entonces algo que es bueno como el crecimiento económico a través del turismo que le ingresa dólares al país y a la provincia se transformó en algo malo y la solución que propuso el Gobernador Melella (para mi perdió la brújula) en la apertura de sesiones ordinarias es la prohibición por dos años de alquileres temporarios, pero el manual básico de economía y sentido común es que cuando hay demanda creciente e irreversible, dado que cada vez va a venir más gente a visitarnos y vos prohibís la oferta, pasa que los precios se disparen y generas mercado en negro, entonces cuando vos vez que el Gobernador toma este tipo de medidas, lamentablemente nos tenemos que preparar si nadie hace algo contrario a una situación que se va agravar exponencialmente y seguramente esta situación se va a trasladar a Río Grande”.

Relación con Melella: “A Gustavo Melella lo aprecio desde lo personal, fuimos compañeros de trabajo de mucho tiempo, hemos transitado mucho tiempo junto, cuando yo fui secretario de Gobierno y fueron las elecciones, él decidió conformar FORJA, empezó a torcer el rumbo y yo fui el ultimo candidato de la UCR que quede dentro del espacio y no era incompatible, lo que pasa que para mi ahora ha perdido completamente el rumbo, esta totalmente inmiscuido dentro de un esquema que no le veo posibilidad de retorno dentro de un corto plazo y además cualquier critica que yo haga será con respeto, con el convencimiento interno de que le vaya mejor a Tierra del Fuego, no es una cuestión personal”, concluyó el candidato a la vicegobernación por el PRO paulino Rossi.