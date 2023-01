A pesar de la prohibición hubo 5 incendios forestales en sectores usurpados de Ushuaia

A pesar de la prohibición de encender fuego, hubo cinco incendios forestales en dos meses en la misma zona alta de la ciudad de Ushuaia. Incluso indicaron que la gente hace fuego porque alegan que están en su terreno.

El hecho lo hizo notar el oficial de Bomberos Zona Norte, Pablo Holzamn en referencia a la zona del Peniel, Dos Banderas, Raíces, entre otros, sectores donde no hay red de agua, no hay caminos para las autobombas, y las viviendas están casi inmersas en el bosque.

“La idea es que la gente no haga fuego, por ahí la gente te dice ‘no, pero estoy en mi terreno’, pero la idea es que no que no se haga fuego, más en esa zona donde no hay red de agua, y la gente lleva agua en botellas”.

Holzman, se refirió por FM Master’s al incendio de interfase desatado en la zona del Peniel, lindante con el bosque nativo, que por fortuna pudo ser sofocado sin tener que lamentar pérdidas importantes. El bombero dio cuenta de cuando alrededor de las ocho de la mañana, “fuimos alertados de un incendio en la zona del Peniel I, es un lugar que se une el Dos Banderas con Andorra, donde no hay caminos”, entre otras dificultades con las que se encontraron para combatir el fuego.

El oficial de bomberos dio cuenta, “por lo que nos manifestaron los vecinos”, que la gente de la vivienda afectada, que no se encontraba, “habían estado haciendo un asado el día anterior, se retiraron y quedó el fogón prendido”.

El lunes a primera hora de la mañana, las importantes ráfagas de viento provocaron que el fuego residual se reavive. En el lugar, último sector poblado previo al bosque agreste, prender fuego no está autorizado: “ya tomó parte de la policía con las pericias. Lamentablemente no se encontraban los propietarios como para poder charlar un poquito con ellos” dijo luego. “Esto es muy común en esa zona” denunció el servidor público.

“Nosotros siempre, más que nada los fines de semana, se recorre con una camioneta, se charla con los vecinos, pero bueno, hay lugares que la gente lamentablemente no entiende”. En el caso del lunes, el camión sólo pudo acercarse a 800 metros del lugar del incendio, dado que no hay camino -de hecho, los propietarios ingresan caminando- y el piso no está preparado para el peso del autobomba. Consignó el bombero que “se trabajó aproximadamente 1 hora 40 minutos en el lugar, se trabajó con una dotación y dos unidades, una de primer ataque y una unidad cisterna” con las cuales se sofocó por completo el ígneo, que en lo concreto dio cuenta de dos árboles.

“Está muy seco el lugar, venimos con una temporada de incendios forestales complicados este verano” se quejó a continuación, e hizo un llamado de atención a los vecinos, sobre todo de esos sectores, “que tomen conciencia que, si van a hacer un fuego, que lo apaguen. Ahí los propios vecinos nos decían que habían estado haciendo un asado el día anterior, se retiraron y quedó prendido”.

Pidió asimismo que, ante la constatación de fuego en algún sector de la ciudad o del bosque, cualquier vecino puede comunicarse a los números de emergencia 100, 103 o 105, donde rápidamente se da aviso a Bomberos, y dependiendo del sector, se despacha una camioneta o el camión con la dotación de guardia. Desde diciembre hasta la fecha, son cinco los incendios forestales o de interfase que los servidores públicos debieron combatir todos en la misma zona, que involucra, entre otros, a los barrios Raíces, Dos Banderas, La Cima y Peniel.

Finalmente, Pablo Holzman puso el acento en la vigencia de la prohibición de encender fuego en toda la provincia, sobre todo porque “tenemos un verano muy complicado, mucha sequía, pocas lluvias. La idea es que la gente no haga fuego, por ahí la gente te dice ‘no, pero estoy en mi terreno’, pero la idea es que no que no se haga fuego, más en esa zona donde no hay red de agua, la gente lleva agua en botellas. Es un lugar muy complicado” concluyó el oficial dando cuenta además que los chorrillos de ese sector, que en otras oportunidades servían para abastecimiento, ya no traen agua.