Remy contra Fadul, no soy una marioneta, Chispita no permitía hacer aportes

La renunciada convencional por Somos Fueguinos, Viviana Remy, espero la finalización de la Convencion Constituyente para criticar duramente a Liliana "Chispita" Fadul. "No me permitía que pensara diferente y estoy lejos de ser una marioneta".

Remy hizo un descargo en las redes sociales en el que explicó su renuncia: "No pude seguir por la presión interna de Chispita. Me sacaba el sueño, me quitaba la posibilidad de hacer mi aporte, de enriquecer los artículos". “Hoy me duelen los comentarios que solo lastiman y no son reales.

"La libertad de pensar distinto es lo que nos hace crecer, la presión solo sumó en mí un dolor que me ahogaba". "Les pido perdón a quienes votaron por mí, pero no pude seguir, la presión interna de Chispita, quién me había convocado, no permitiendo que pensara diferente, me sacaba el sueño, me quitaba la posibilidad de hacer mí aporte, de enriquecer los artículos", señaló en su cuenta de Facebook.

"Pretender de parte de ellos que cambie mí postura frente a un artículo, su insistencia, su postura de que se hacía solo a su manera me deja el sabor amargo de la imposición, algo que jamás aceptaré", agrega su mensaje. Muy lejos estoy de ser una marioneta. Hoy me duelen los comentarios que solo lastiman y no son reales "La libertad de pensar distinto es lo que nos hace crecer, la presión solo sumó en mí un dolor que me ahogaba, que no me permitía ser yo", suma.

Finalmente, Remy sostuvo que "tuve, tengo y tendré ideas propias, no soy una simple recolectora de tapitas. Soy una orgullosa vecina de Ushuaia que quiere, cuida y respeta a la comunidad".