Urquiza: Somos Fueguinos y Branca, no quieren debatir nada desde el primer dia

Criticas de la Presidente Convencion Constituyente hacia Somos Fueguinos y Branca, no quieren debatir nada, no hay voluntad desde la primera sesión



La presidente de la Convención Constituyente, Mónica Urquiza, criticó la actitud del bloque Somos Fueguinos e incluyó al convencional Javier Branca, al asegurar que “llevan su dictamen de minoría y no discuten nada”.“ No quieren debatir, pero no significa que el resto intercambiemos opiniones ”, dijo, y cuestionó que desde la oposición le pidan explicaciones sobre su acompañamiento al oficialismo. “Yo no tengo que darle explicaciones a mis pares, sino tratar de consensuar, explicar mi posición, que cada uno dé la suya y poder obtener los mejores resultados”, expresó.





Urquiza respondió a las críticas de Somos Fueguinos sobre la falta de debate y afirmó que es el bloque que lidera Fadul el que no quiere debatir.





Por Radio Nacional Ushuaia señaló que “desde lo político comenzó el debate de los artículos más complejos”, sin embargo, remarcó que en la primera parte de la reforma hubo debate y cargó contra la falta de voluntad para discutir posiciones del bloque Somos Fueguinos.





“Hemos tratado temas que han sido controversiales y han llevado debate. Por ahí uno escucha que se aprobaron artículos sin ningún debate y esto no es así. Algunos no quieren debatir, uno los respeta y es la posición de cada uno, pero eso no significa que el resto no debatamos e intercambiemos opiniones”, expresó. Consultada acerca de a quiénes se refiere puntualmente, mencionó que “por ejemplo desde Somos Fueguinos han tomado una postura después de la primera sesión junto con el convencional Branca. Ellos llevan su dictamen de minoría y no discuten absolutamente nada. Esto es política y, en un Cuerpo como en el que estamos trabajando, hay que discutir y tratar de encontrar los consensos”.





“La postura de uno puede que los demás la acompañan en un todo o en algo, y a veces a uno le toca perder exitosamente. Eso no significa que esté mal y yo respeto la posición de todos”, dijo. También reaccionó frente a pedidos de explicaciones por su acompañamiento al oficialismo en las votaciones.





“Estamos entrando en un camino donde todos empiezan a pedirnos explicaciones y me parece que no es así, yo no tengo que darle explicaciones a mis pares, sino tratar de consensuar, explicar mi posición, que cada uno dé la suya y poder obtener los mejores resultados; pero no todos tenemos la misma posición y yo por supuesto me hago cargo de lo mío”, afirmó.





Paridad de género: Por otra parte, hizo referencia a la discusión que comenzó esta semana sobre la paridad de género en el Concejo Deliberante. “El lunes tuvimos una jornada muy interesante, que se hizo un poco larga pero valió la pena, porque tuvimos todas las posturas y las exposiciones. Lo principal es que todos coincidimos en que tenemos que encontrar la forma para que efectivamente en el Concejo Deliberante tengamos paridad de género. La carta orgánica ha sido de avanzada y esto fue reconocido por las distintas militantes, porque hace 20 años ya se exigía que la lista de candidatos estuviera integrada en un 50 y 50. Después tenemos el sistema de preferencias y el artículo 219, que dice que se ordenará el resultado de acuerdo al sistema de preferencias, respetando la voluntad popular. En base a esto, como todos sabemos, ha venido disminuyendo la participación de la mujer. La carta orgánica fue de avanzada, con la mejor de las voluntades de los convencionales que evaluaron este sistema electoral, pero con el correr de los años vemos que no se han obtenido los objetivos que se buscaban”, expuso.





Aclaró que eliminar las preferencias no es una opción porque “el sistema de preferencias no está en discusión, está en el artículo 217, que no fue llamado a reforma. Tenemos que trabajar dentro de esta complejidad, con el sistema de preferencias, y ver cuál es la mejor manera en la presentación de candidatos de parte de los partidos y cómo se contabiliza para cumplir con la paridad de género”.