Pino y la propuesta de elecciones a Concejales por binomios hombre-mujer para garantizar paridad

El convencional Juan Carlos Pino consideró interesante la propuesta de binomios hombre-mujeres para garantizar la paridad de genero en el Concejo Deliberante. “Esto daría la posibilidad de que el Cuerpo esté conformado equitativamente”.

El convencional de Más Ushuaia fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre el debate de paridad de género en la conformación del Concejo Deliberante, Pino afirmó que el sistema de binomios propuesto por las Mujeres Parlamentarias daría la posibilidad de que la paridad fuera efectiva en la conformación del Concejo Deliberante. Hoy se seguirá discutiendo esta iniciativa y, una vez que se emita dictamen sobre los temas vinculados con el sistema electoral, se continuará con los artículos “más polémicos” sobre la conformación del Concejo Deliberante y los cambios en el Departamento Ejecutivo, con la incorporación de la viceintendencia. Pino ratificó su oposición a incorporar el ballotage, que “no existe en ninguna ciudad del país”, dijo, y avizoró que será uno de los asuntos más discutidos.

El convencional dijo que escucharon “al Movimiento de Mujeres, a distintos referentes y vecinas que se acercaron a exponer, también a las Mujeres Parlamentarias. Escuchamos los requerimientos y las propuestas de los distintos sectores con respecto a la integración de las listas, en referencia al artículo 219, que es uno de los más cuestionados y el que ha sido más polémico, porque se viene discutiendo desde hace muchos años. La idea es escuchar a todos, poder tener un dictamen de mayoría consensuado con la mayor cantidad de bloques, para tener un artículo que contemple lo que han expuesto los distintos movimientos. Lo novedoso es que hubo una propuesta de binomios que es para estudiar y ver si es factible de llevar adelante”, indicó.

Explicó que “sería una elección con sistema de binomios. Se mantendría el sistema D’hont con los partidos políticos, además se mantiene el sistema de preferencias, y entrarían por cada lista dentro del sistema D’hont una mujer y un varón con este sistema de binomio.

De acuerdo al sistema D’hont, a cada partido le corresponden determinadas bancas y, en lugar de ingresar uno ingresarían dos, una mujer y un varón. Esto cambia el sistema que tenemos hoy para que puedan ingresar equitativamente un varón y una mujer. Esto daría la posibilidad de que el Cuerpo esté conformado equitativamente y fue una propuesta de las Mujeres Parlamentarias. Es un tema para estudiar y estamos tratando de ver distintos sistemas que hay en otras provincias. Veremos si hoy hay consenso; si no, seguiremos con el mismo sistema. Es una propuesta interesante porque solucionaría la paridad de género. Con el sistema D’hont cada partido con 3000 votos se lleva una banca y, si todas las listas están encabezadas por varones, como pasó en 2015, entrarían 7 varones”, planteó.

Reconoció que “la paridad nunca se ha cumplido en el Concejo Deliberante después de la sanción de la carta orgánica. En 2003 la única concejal mujer que hubo fue Adriana Chapperón, en 2008 también. Entre 2011 y 2015 estuvo Viviana Guglielmi; entre el 2015 y el 2019 no hubo ninguna mujer, y en esta gestión hay dos mujeres, cuando como mínimo debería haber tres. Evidentemente el sistema electoral en cuanto a la paridad no funcionó porque, si bien establece la paridad en la presentación de listas, en los hechos no se da por las preferencias”.

“Hay que tener en cuenta que el vecino de nuestra ciudad utiliza mucho el sistema de preferencias y es algo que ya está incorporado. También hay propuestas para levantar el piso de preferencias y que después se reglamente por ordenanza; y por otro lado incorporar en el artículo 219 el fallo López Entable de la justicia, que tampoco soluciona el problema, porque el sistema de preferencias está incorporado y no se va a modificar”, señaló sobre el fallo referido a las suplencias.

“En el caso del binomio ingresaría un varón o una mujer, y una mujer o un varón, con lo cual estaría cubierto el piso, y en las preferencias el elector elige varón-varón o mujer-mujer. Esa discusión sería dentro del partido político y la integración se daría en un 50 y 50”, apuntó. Adelantó que hoy van a continuar con los artículos 219, 220, 221 y 222, “que son los artículos del régimen electoral, tienen que ver con la integración, con los suplentes. Se planteó la situación que se dio con la renuncia de la ex convencional Viviana Remy, dado que la junta electoral no había previsto las suplencias y había dos varones con mayor cantidad de preferencias. El juez dictaminó que la convención era soberana y se tomó juramento a la convencional Mónica Hoyos, pero hasta eso lo vivimos en la convención constituyente. El sistema es bastante complejo y no resuelve hasta el día de hoy la paridad”, reiteró.

El tramo final: Pino consideró que la convención está en el tramo final y espera que la labor concluya antes del aniversario de la ciudad. “Nos quedan varios artículos del Departamento Legislativo y todos los artículos referidos al Departamento Ejecutivo. El primer artículo sobre el Departamento Legislativo es el 117, donde está la cantidad de concejales, y seguramente va a tener mucha discusión. Los últimos artículos son los que generan mayor polémica o conflicto; de todas maneras, si se resuelve el tema de la viceintendencia, a partir de eso se resuelven rápidamente 10 ó 15 artículos que están atados a eso. Luego nos quedarían alrededor de 8 artículos que son los más complicados, pero lo importante es que ya estamos casi en el tramo final de la convención, y hay mucha expectativa de que esta semana podamos terminar con todos estos artículos para pasar a la sesión y dejar resuelto el tema de la convención constituyente”, aseveró.

“Todos aspiramos a terminar antes del aniversario de Ushuaia -para hacer la jura ese día- y no creo que haya inconvenientes porque estamos hablando de 26 artículos. Tenemos dos pendientes que tienen que ver con el padrón unificado de argentinos y extranjeros, que también está en consulta en el juzgado electoral para saber si se puede llevar adelante o no, y se resuelve rápidamente porque ya está discutido. Falta únicamente saber si el juzgado puede llevar adelante el padrón unificado. Si tenemos respuesta afirmativa, se firma rápidamente el dictamen de mayoría y creo que va a salir por unanimidad”, anticipó.

“Hay varios artículos que van a salir rápidamente y van a quedar 6 u 8 artículos que son los más conflictivos. Entre ellos está el artículo 147 que habla de la viceintendencia, en el 148 está el tema de la cláusula transitoria, y luego está el ballotage. Yo no comparto en absoluto el ballotage y lo he dicho en más de una oportunidad. No existe ninguna ciudad del país que tenga ballotage e incorporarlo significa una elección más. Es uno de los temas que seguramente va a tener mucha discusión”, manifestó.

Una reforma necesaria: Para el convencional quedó probado que la reforma era necesaria. “La relación entre los convencionales es excelente, hemos votado muchos artículos por unanimidad y ahora que están estos temas que implican definiciones políticas, cada uno tiene una posición. Se trata de lograr el mayor consenso en estos artículos que no salen por unanimidad. Hay cuestionamientos de lo que se vota y cómo se vota, pero la democracia es eso y, cuando no hay consenso, hay que apelar a la mayoría. Aquellos que no comparten algunos artículos después hacen cuestionamientos, pero no queda ninguna duda de que era necesaria la reforma, todos han presentado proyectos, todos participan en la discusión, en algunos casos hay dictámenes de minoría, pero muchos artículos salieron por unanimidad. En algunos casos han mantenido posturas que son respetables, pero está a la vista que la reforma era necesaria, como hemos visto con el tema de la paridad que se está tratando”, concluyó.