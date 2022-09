Ministra Castiglione mando a callar, al Senador Blanco, si no sabe que no hable

La Ministra de Produccion de TDF, mando a callar al senador Pablo Blanco, si no sabe que no hable.

La Ministra de Producción y Ambiente cuestionó que los legisladores Federico Frigerio y Pablo Blanco hayan alarmado a la población al plantear la pérdida de cuatro mil puestos de trabajo por la quita de beneficios promocionales. “ No se puede decir que se van a perder cuatro mil puestos de trabajo y, si no tienen el dato concreto, mejor que no hablen ”.

Por Radio Nacional Ushuaia la funcionaria aclaró que este apartado sobre la revisión de subsidios “no es algo específico para Tierra del Fuego, sino que el proyecto habla de todos los subsidios que otorga el Estado nacional en todo el país. El nuestro es uno más, si bien es significativo con respecto a los otros, y todos merecen alguna revisión en la situación en que está el país. Esto no significa que se vaya a quitar algún beneficio”, aseguró.

Ante las declaraciones a medios nacional de Frigerio y Blanco, consideró que “es bueno que la gente de la oposición hoy se preocupe por este tema, cuando antes no lo hicieron. Mejor tarde que nunca, porque en otras épocas la quita de beneficios fue un hecho. Hoy el presupuesto está sujeto a tratamiento en el Congreso y ojalá esta vez la oposición pueda aprobarlo, y además hay que apoyar otras cosas en Tierra del Fuego, como obras que necesita la provincia”, recomendó.

Ninguna quita: La ministra informó que “el gobernador mantuvo una conversación en forma personal con el Ministro de Economía a raíz de esto para aclarar la situación, y le ha dado la absoluta tranquilidad de que no se van a tocar los beneficios. Además se contrapondría con la decisión política que tomó esta misma gestión de prorrogar por 30 años el subrégimen. Sería como borrar con el codo lo que se escribió con la mano”.

“Lo que figura como subsidio no es el subrégimen, sino el régimen general que incluye el no pago de Ganancias y Bienes Personales de parte de los vecinos. Es mucho más abarcativa la 19640. El gobierno nacional está muy lejos de quitarle beneficios a Tierra del Fuego y esto no sólo lo ha hablado el gobernador con el ministro Massa sino con el presidente en su momento”, remarcó.

En cuanto a las advertencias de Blanco y Frigerio sobre la caída de fabricación de celulares por la modificación de impuestos internos, recordó que “esta situación ya se vivió y se decidió no aumentar impuestos internos porque la ecuación no cierra. No está dentro de las posibilidades tocar eso. Más allá de que ellos estén preocupados, sería bueno que hicieran un poco de retrospectiva. Nosotros tenemos la tranquilidad de que el gobierno nacional está absolutamente en línea con la gente de la provincia y, si el Congreso propusiera algún cambio, el gobierno nacional va a apoyar a la provincia para sostener los beneficios. En esto fue muy claro el Ministro de Economía en la charla con el gobernador”, sentenció.

Prórroga demorada: En cuanto a la puesta en marcha de los beneficios de la prórroga, reconoció que “está bastante dilatada y lo último que salió fue una resolución para postergar por 180 días el primer aporte al fideicomiso que tenía que hacer el gobierno nacional. Por ahora se busca estabilizar otras cuestiones, porque en medio está el problema de la falta de dólares, las empresas están haciendo malabares para no paralizar la producción. Después de la reunión de AFARTE con el Ministro de Economía se empezó a estabilizar esto porque acordaron una dinámica para la importación, con topes para la salida de dólares”.

“Además influyó el cambio de autoridades, porque en nuestro caso tuvimos que volver a establecer vínculos con los nuevos funcionarios. Seguramente sobre fin de año se va a reactivar, porque estos 180 días vencen en enero. Hay incertidumbre de las empresas respecto de si es suficiente la documentación que han presentado para acceder a la prórroga, y son todos temas que hablamos con nación para resolverlos rápidamente. Solamente salió la aprobación de Brightstar hasta ahora y seguramente antes de fin de año se va a acelerar la conformación de este fondo, y a partir de ahí veremos cómo se aplica a obras y asistencia productiva”, dijo.

Caída de contratos: Finalmente se la consultó sobre los contratos caídos y la amenaza de que caigan más a fin de mes, o con la modificación de impuestos internos que mencionaron desde Juntos por el Cambio, que provocaría la pérdida de cuatro mil puestos de trabajo.

“Hay contratos que ya cayeron y con esta nueva dinámica que están probando después de la reunión de AFARTE con el Ministro de Economía, no hay tanta incertidumbre con los insumos. Parte de los contratos que cayeron y no se renovaron tuvo que ver con que no sabían si iban a poder contar con insumos. Ahora el panorama es distinto y la expectativa es que se vuelva a tomar a la gente, porque la provisión de insumos se garantizó hasta diciembre”, manifestó.

“Hasta ahora viene bastante bien la aplicación de este sistema y las empresas están en comunicación con nación para que les den prioridad a las SIMI que necesitan y que no paren la producción. Realmente ante la gente que veo que sale a hacer declaraciones sobre caída de más contratos, creo que hay que tener más responsabilidad social. Si no tienen el dato concreto, mejor que no hablen, porque es un tema muy sensible y la gente está preocupada por saber si va a tener o no trabajo. No se puede decir que se van a perder cuatro mil puestos de trabajo cuando el número real no supera los 1.500 puestos hasta ahora”, concluyó.