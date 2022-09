Juntos Por el Cambio, adelanto su postura del fin de los consensos en la Constituyente

La convencional constituyente de Juntos por el Cambio, Myriam Canga, certificó el fin del tiempo de los consensos en la Convención que reforma la Carta Orgánica, llegados a la Comisión Temática en cuanto a los debates relacionados con las políticas presupuestarias. Estamos en veredas muy diferentes y “Son artículos complejos” definió Canga, entrevistada por FM Master’s.





“No llegamos a los consensos para un dictamen de mayoría. Los artículos son de principios tributarios, presupuesto participativo, y, en carpeta, políticas presupuestarias, donde nosotros tenemos miradas muy diferentes especialmente con el bloque de Más Ushuaia” continuó exponiendo, como para no dejar dudas.





La convencional del macrismo argumentó que “como estamos ubicados en veredas muy diferentes, esos acuerdos tardan en llegar”. Concretamente en la discusión del artículo 97 es donde, parece, un consenso al respecto sería poco menos que una quimera: “tenemos pensado un tope en los gastos que tienen que ver con la política y un tope en los gastos de los entes, por ejemplo, Concejo Deliberante”, enunció.

Se quejó a continuación de un presunto retaceo en la información que requirieron desde su bloque para estudiar el asunto y proponer una redacción: “nos ha costado muchísimo. Nuestra idea era trabajar sobre los números concretos. Pedimos un informe, pero nos ha costado mucho conseguirlos”.

Además, denunció que esos números “no están publicados en la página de transparencia de la Municipalidad”. En realidad, lo dicho por la convencional revela que, a su entender, un debate sobre el particular no sería tan necesario: “cuando uno habla de números, gastos, no hay mucha discusión. Son números fríos, puros, entra tanto dinero, se gasta en esto y en esto” curiosamente argumentó.

Canga se ocupó de diferenciar el concepto de “tema de campaña” en lugar de “promesas de campaña”, y así lo explicó señalando que “no viniendo de la política, me resulta incómodo. Nosotros no es que prometimos en campaña, nuestra campaña se basó en decir que, en lo que tuviera que ver con estos temas, íbamos a defender nuestra posición que es achicar el gasto político en todos los sentidos”. Señaló que en el Concejo Deliberante “pedimos saber la cantidad de cargos, de asesores, cantidad de integrantes. Ese dato no lo tenemos”.

No obstante, no contar con la información, igual presentó la propuesta del bloque, que es “topear ese número” desconocido.

Explayándose en el concepto, Canga explicó que, si bien la Carta Orgánica vigente dice que el gasto debe propender a no superar el 50%, “entendemos que esos gastos tienen que estar discriminados en la Carta Orgánica, porque una cosa son los gastos corrientes y otra cosa todos los otros gastos. Y es muy complejo cuando uno intenta entrar en esa lógica de la administración pública”.

Igual caracterizó a esa administración pública: “La defino como una espiral descendente, cuanto más bajás y tratás de entender, más cuestiones aparecen, tangenciales, que hacen a la cosa, pero no están discriminadas”.

Resumió la postura técnica de su bloque en el supuesto de que “un vecino simple, como soy yo, que intenta entender entrando a la página de la Municipalidad, pueda saber las partidas presupuestarias a qué están destinadas y su correlato de si están gastadas y que esté todo plasmado”.

Que los números “estén visibles para todo el mundo, oposición, vecino, quien esté molesto y quiere saber o entra y no puede ver, convencional que pide un informe y no se le entrega”. La estatuyente de Juntos por el Cambio pronosticó que “no creemos que vamos a tener el acompañamiento de todos los convencionales” y adjudicó esa posible desatención a que “claramente esto llevaría a una manera de gestión mucho más ordenada y transparente” lo cual no sería, según su análisis, objetivo o interés de sus pares. Aunque luego retrocedió un poco en su temeraria definición y dio lugar a que “los otros convencionales, si nos van a acompañar, todavía no sucedió”.

Añadió que “todos leyeron nuestro proyecto”, y que en algunos convencionales “que van en nuestra línea ideológica, si se quiere, sabemos que hay alguna adhesión” mientras que los otros “lo están analizando”.