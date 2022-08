Jubilación de privilegio a docentes, legisladora Martinez anticipo que no se aprobara

La legisladora justicialista Myriam Martínez descartó de plano toda posibilidad de aprobar la reforma al régimen jubilatorio docente en la próxima sesión. Planteó la necesidad de contar con un informe actuarial sobre la situación de la caja, remarcando que sigue bajo una ley de emergencia, y recordó que en el presupuesto se había planteado un déficit de dos mil millones de pesos.

Espera que el Ministro de Economía, cuando pase por la comisión, explique en qué cifra cerrará ese déficit con el ejecutado, pero estimó que no va a ser inferior a los 1.500 millones.

En estas condiciones, reformar el régimen tal como lo pidió el SUTEF y lo presentó el bloque de FORJA, implicaría un retroceso y poner en riesgo el pago de las jubilaciones de todo el sector pasivo.

Martínez se refirió por FM La Isla a la reforma del régimen previsional docente que está reclamando el gremio y también el bloque oficialista, a partir del proyecto ingresado a la Cámara. “Es un tema que ya trabajé muchísimo y vuelve a la agenda legislativa.

La semana pasada estuvimos trabajando en comisión el proyecto presentado por el SUTEF, que fue tomado en su momento por el bloque de FORJA y del MPF. Hace poco presentó otro proyecto el espacio FORJA, firmado por los cuatro legisladores oficialistas. Ese proyecto no lo firmó el gobernador y esto implica hacer un trabajo más profundo, porque no es lo mismo que lo firme el gobernador y los legisladores oficialistas, que los legisladores solos, que pueden tener iniciativas propias y no necesariamente ser acompañados por el Ejecutivo.

En la gestión anterior yo presenté iniciativas propias y no coincidían todas con la intención del Ejecutivo. No la podemos tomar como una solicitud del gobernador porque, de ser así, lo hubiera firmado, así que no es un proyecto del Ejecutivo”, manifestó. recordó.

“En enero de 2016 hicimos una modificación al sistema porque la caja no era sustentable. No quitamos derechos, sino que asumimos la responsabilidad de administrar los fondos previsionales, poder pagar las jubilaciones y pensiones y garantizar una caja sustentable en el futuro. En ese momento las jubilaciones no se pagaban, tenían que presentar amparos, y parece que todo el mundo se olvida de lo que pasó. Se hizo un informe actuarial y una proyección de la caja, con las modificaciones para garantizar la continuidad y que no fuera transferida a ANSES. La ley que se aprobó no gustó, porque hubo que tomar decisiones en cuanto a la edad y años de servicio, pero gracias a esa decisión hoy las jubilaciones se pagan en tiempo y forma”, subrayó la legisladora.

“No es menor decir que desde aquella época continuamos con una ley de emergencia previsional, que está vigente hasta 2023 y provee de herramientas financieras a la caja. Se quiere modificar un régimen previsional, teniendo una ley de emergencia”, cuestionó.

“La ley de presupuesto marcó un déficit de 2 mil millones de pesos y no sé cómo quedará con el presupuesto ejecutado. Cuando tengamos la presencia del Ministro de Economía seguramente sabremos el déficit que vamos a tener para este año y el proyectado para el año próximo, pero ya se está hablando de una proyección superior a los 1.500 millones de pesos de déficit”, advirtió.

Las reformas propuestas En cuanto al proyecto presentado, dijo que “hay artículos que tienen un impacto directo en los recursos, por ejemplo, la determinación del haber. Otro punto es lo que consideran años ‘frente a grado’ e incluyen a todos, hayan estado o no frente a grado. Hoy los docentes deben tener 50 años de edad, 25 años de servicio, y de esos, 10 años frente a grado, con 21 horas cátedras. Hoy se hace un prorrateo de los últimos diez años para el cálculo del haber y los docentes quieren que sean 60 meses sólo para ese sector. El desgaste laboral no está en discusión porque está totalmente comprobado y legislado. Lo que tenemos que ver es si vamos a poder pagar y mantener en el tiempo lo que están pidiendo, y si con esto vamos a modificar la situación del resto de los sistemas”, expresó.

“La disponibilidad de los recursos es algo que tiene que informar el Ejecutivo en cabeza del presidente de la caja o del Ministro de Economía. Existen declaraciones donde han dicho que plata no tienen y hay un informe de Fabián Recabal que es tremendo. Seguramente se va a convocar al presidente de la caja y al Ministro de Economía a la comisión 1. Primero tenemos que garantizar los recursos para pagar esta modificación”, sentenció.

Beneficios para todos La legisladora consideró que “la determinación del haber no tiene que ver con un régimen diferencial. O determinamos el haber de esta manera para los docentes, o lo hacemos para todos los trabajadores. Según mi opinión no podemos hacer una discriminación y beneficiar a un sector sobre otro en la determinación del haber. Si la vamos a modificar, hay que hacerlo para todos los trabajadores”, propuso.

“Con respecto a los años frente a grado, ellos ponen que cualquier curso ya con una hora cumple con el ítem. Este régimen es uno de los más beneficiosos de todo el país, porque el régimen docente es inclusivo”, afirmó.

Sin aprobación en la próxima sesión Pese a que el gremio docente espera que en la sesión de agosto se apruebe la reforma, la discusión va a demorar en función de la postura de la legisladora Martínez y de representantes de otros bloques.

“Ellos hablaron de la sesión del 25 de agosto, no sé de dónde sacaron la fecha porque no se convocó, pero la verdad es que de esta manera no lo podemos aprobar. Necesitamos que venga el Ministro de Economía, las autoridades de la caja, y que comenten el informe enviado a la Legislatura por el director Recabal. También queremos un informe actuarial. Si se pueden hacer modificaciones y no se va a perjudicar a ningún sector, lo vamos a acompañar, siempre y cuando la caja sea sustentable en el tiempo, porque es un régimen solidario. No es solidario para un sector solamente”, enfatizó.

“Yo le dije al legislador Federico Greve (FORJA) que necesitamos trabajarlo en comisión y es fundamental el informe actuarial, para saber en qué situación económica y financiera se encuentra la caja, más teniendo una ley de emergencia. Se habló mucho del régimen de Córdoba, que se modificó en 2020, pero la edad para los docentes es de 57 años para las mujeres y de 60 años para los varones, y la manera de liquidar es igual a la que se aplica en Tierra del Fuego. En el régimen de Córdoba se incluyen no solamente las escuelas públicas sino las privadas que están subvencionadas por el Estado, y ese sería un recurso genuino. Si pudiéramos incorporar al régimen privado como aportante a la caja de jubilaciones de la provincia, sería un recurso genuino y habría que estudiarlo. También podemos contar con funcionarios de la caja de Córdoba para que nos vengan a contar su experiencia y por qué llegaron a la modificación de su régimen. Córdoba tenía la caja de jubilaciones fundida, con asistencia nacional permanente y conflictos que no paraban. Nosotros no podemos permitir volver para atrás como provincia y jamás tuvimos intención de perjudicar a ningún docente, pero tuvimos que legislar para garantizar que todos los jubilados pudieran seguir cobrando”, reiteró.

“Sabemos que las medidas que tomamos en su momento no fueron suficientes porque hay que aumentar la edad, los años de servicio, y veremos ahora cómo seguimos. Yo voy a colaborar con todo lo que esté a mi alcance, pero no en desmedro de los demás”, anticipó.