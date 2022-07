Desde Somos Fueguinos, acusan a Juntos por el Cambio y a Javier Branca de traición

Desde Somos Fueguinos acusan a los convencionales de Juntos Por el Cambio de traición y el cambio de voto de Javier Branca quien se mostraba casi como parte del bloque de Fadul y a ultimo momento cambio su voto, como una actitud incomprensible.

“Yo había denunciado que había un acuerdo y la sorpresa fue que se sumaron sectores que parecían ser opositores”, dijo de Juntos por el Cambio y Republicanos Unidos, y agregó que “es incomprensible la forma en que votó Javier Branca y cómo se manifestó en la sesión”, afirmó en dialogo con Radio Provincia el abogado Valter Tavarone.

Quien a su vez ratificó los dichos de Liliana Fadul y agregó el mote de traidores a los referentes de Juntos por el Cambio. En este sentido manifestó que “no nos causó sorpresa la elección de la presidencia, pero sí el voto de los que dicen ser opositores y terminaron votando con quien denostaron en toda la campaña. Nos sorprendió porque tuvimos charlas hasta el último día y parecía que las cosas iban a ser de una forma, pero cambió todo de golpe en la sesión”, sentenció.

En este sentido señaló que “el acuerdo era que no se iba a utilizar en la sesión el reglamento del Concejo Deliberante porque no había reglamento en la ordenanza y la convención podía decidir cómo se elegían las autoridades provisorias. La segunda etapa, que terminó de confirmar lo que decimos, fue la elección de las autoridades definitivas. Prácticamente esto anticipa el resultado de la sesión del viernes, porque seguramente ellos ya tienen acordado el reglamento definitivo de la convención. Ya se extendió este acuerdo a Juntos por el Cambio con la elección de autoridades y seguramente se va a extender a la votación del reglamento definitivo”, avizoró.

“Mónica Urquiza ya es la presidente definitiva, cuando las autoridades se eligen después de aprobar el reglamento, pero es muy difícil que esto sea alterado, con el acuerdo que vimos y sabemos que existe”, dijo.

Un cargo que no es gratis: Para Tavarone habrá una contraprestación de Urquiza al apoyo de Más Ushuaia. “Somos todos grandes y, si Urquiza accede a la presidencia con el voto de Más Ushuaia, esto no es gratis. Es política y me llama mucho la atención. Creo que estamos más cerca de confirmar una alianza entre Más Ushuaia, FORJA y el MPF, pero llama poderosamente la atención la posición de otros bloques opositores. El viernes en principio solamente votaríamos el reglamento, pero no sabemos si habrá algo más, porque ya no nos sorprende nada. Esperemos que sea solamente el reglamento y esto lo puedo reducir en una frase del tango Cambalache, que dice que es lo mismo ser derecho que traidor. Al que le quepa el sayo, que se haga cargo, porque conversás una cosa y te encontrás con otra, y los hechos me dieron la razón, además con sorpresas. Realmente la actitud de Cambiemos es la misma que vemos que se está dando en el país, donde salen algunas leyes fundamentales porque algún diputado se va. Siempre encuentran algún artilugio”, fustigó.

Consultado sobre la posibilidad de incluir el ballotage, aclaró que “solamente se pueden limitar a dar tratamiento a los 106 artículos que figuran en la ordenanza”, pero se podría incluir la segunda vuelta “en el artículo que trata sobre la duración del mandato del intendente y los concejales. Es el único punto que veo viable”, opinó.

“Es importante incluir una cláusula transitoria en caso de que el intendente aspire a una reelección más, y hay que ver si la votará la presidente de la convención. El intendente dijo que la sola reforma lo habilita a un nuevo mandato, pero es descabellado porque no se trata de una nueva carta orgánica”, señaló, si bien la última palabra la tendrá la justicia, si Walter Vuoto recurre a ese ámbito.

Mentiras desmentidas: Finalmente, Tavarone expuso su malestar tras haber sido tildado de “mentiroso” por Ramiro Requejado. “No voy a admitir que me llame mentiroso, es intolerable e inaceptable, porque una cosa es hablar de política y otra hacer acusaciones. No es cierto que no lo invitamos a firmar la nota al Concejo Deliberante, yo le pedí disculpas por no llamarlo personalmente, pero le encargué a Agustín Coto que hablara con él y estuvimos hasta último momento tratando de que firme la nota. No es cierto que no se haya tratado de coordinar con Juntos por el Cambio la presentación de esa nota”, señaló en referencia al pedido del recinto del Concejo para organizar la preparatoria.

Insistió en que “el acuerdo estaba plasmado y se vio en la votación. Es un acuerdo político, y que se hagan cargo, porque votaron con La Cámpora junto con FORJA, además de Republicanos Unidos y la actitud de Branca, que es incomprensible. En una de las reuniones previas, la convencional Myriam Canga dijo que no iba a votar a Urquiza como presidente y sin embargo la votó. No sé por qué cambiaron, pero no es lo que teníamos acordado 48 horas antes de la sesión preparatoria”.

“Está claro que Mónica Urquiza integra la coalición con Melella y sabemos la posición que tiene. Lo que terminaron haciendo Oyarzún y Urquiza es votar lo mismo, y lo de Urquiza ya lo presumíamos porque había una maniobra en ese sentido. Lo que sorprendió fue la postura de las restantes fuerzas políticas que dicen integrar la oposición, y hoy más que opositores son colaboracionistas”, acusó.