Echaron a matrimonio de funcionarios del gobierno provincial, luego de las criticas a la gestion Melella

Después del magro resultado en las elecciones a Constituyentes en Ushuaia y las criticas a la postura del gobernador Melella por parte de los dos de los funcionarios del frente Unidos por Ushuaia, fueron separados del cargo Leandro Manfredotti y Daiana Freiberger, según decreto del 31 de Mayo. Ambos funcionarios habían anunciado luego de la elección del 15 de Mayo que presentarían la renuncia, pero la misma no fue concretada, por lo cual fueron removidos de los cargos.

Luego de dos años de estar ocupando la Secretaría de Asuntos Gremiales, área que depende del Ministerio de Gobierno; Leonardo Manfredotti fue removido del gobierno.

A través del Decreto 1290/22, el gobernador Gustavo Melella y la ministra Adriana Chapperón resolvieron dejar sin efecto su designación, la que fue efectuada al inicio de la gestión, en diciembre de 2019.

También corrió la misma suerte su pareja la abogada Daiana Freiberger que ocupaba la Secretaria de Justicia del gobierno de Tierra del Fuego.

En redes sociales el propio Manfredotti no lamentó su remoción, sino que lo consideró un “alivio”. Lo que expresó fue: “Hoy puedo decir que es un alivio para mí no pertenecer mas a esta gestión de Gobierno de la que no me sentía parte, no me representaba, ni me identificaba con ella”.

“En lo personal le agradecí al Gobernador por la convocatoria y le deseo que tenga éxitos en la gestión por el bien de todos los fueguinos y fueguinas”, culmina la publicación que hizo quien es referente del Partido Solidario en la provincia. También fue removida de su cargo Daiana Freiberger, esposa de Leonardo Manfredotti, quien ocupaba la Secretaría de Justicia, área también que depende el Ministerio de Gobierno.

La misma exfuncionaria dio a conocer la noticia, a través de su muro de Facebook, en el cual publicó: “En este nuevo camino que se abre para mí, debo agradecer primero a quienes confiaron en mí y me han apoyado todo este tiempo, a mi familia, mi partido y a todos con quienes he trabajado en este tiempo”.

“Especialmente gracias al personal de planta permanente, que me acompañó de forma desinteresada y constante. A quienes conocen y respetan mi forma de trabajar y mi compromiso, gracias. También a quienes me han criticado les agradezco, sin crítica no hay crecimiento, la interpelación constante hace que tengamos la oportunidad de revisar nuestras acciones u omisiones y en su caso, si es necesario, cambiar el rumbo”.

“Vuelvo a mi lugar, con la conciencia tranquila y el responso del trabajo realizado, buscando las mejores herramientas posibles en la consecución de los objetivos planteados en el inicio de este desafío. Esta etapa que termina hoy, es una reafirmación de mi trabajo militante, mirando al futuro, agradeciendo el pasado y a las herramientas que me este me ha dado. Acá no se rinde nadie”, finaliza el texto publicado por Freiberger.