Denuncian despidos en NewSan con anuencia de la UOM Ushuaia

Denuncian entre 20 y 30 despidos en Newsan, con la anuencia de la seccional de la UOM de la ciudad de Ushuaia. En algunos casos son trabajadores cuyos contratos vencían en el mes de septiembre, pero fueron desvinculados por no poder hacer horas extras .

Desde el Movimiento Barrios le exigieron a la UOM Ushuaia “que se pongan a la cabeza en defensa de los compañeros despidos, para su inmediata reincorporación”.

Con el título “Basta de precarización y despidos”, el Movimiento Barrios denunció la existencia de una serie de despidos en la empresa Newsan de Ushuaia.

Allí se señala que “Tras los despidos masivos producidos en Newsan, dejando a muchas familias en la calle, exijamos a nuestros delegados y a la conducción de la UOM Ushuaia que se pongan a la cabeza en defensa de los y las compañeras despidos, para su inmediata reincorporación”.

Luego se exige en ese mismo texto: “Basta de atropellos, basta de contratos basura y por la equiparación con los salarios de la UOM Rio Grande”.

Consultada una de las trabajadoras desafectadas explicó que “al de Recursos Humanos le pregunté, cuando me llamó, si podía volver y le dije que iba a hacer las horas extras que antes no había podido. Pero me dijo que por el momento no, pero que cualquier cosa me avisaban más adelante. La verdad es que no me esperaba esto porque yo no hice las extras porque tenía problemas en ese momento”, indicó la trabajadora.

Según algunas versiones, los trabajadores desafectados serían “entre 20 y 30”.