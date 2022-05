Presidente OSEF, pide mas aportes y acusa a ATE de daños en el edificio durante reclamo

La presidente de la OSEF, Mariana Hruby, dijo que sólo se garantiza la atención mínima indispensable y las urgencias. “Necesitamos más aportes porque la obra social es insostenible”, a pesar que hace unos meses hizo la gestión actual por la ventana una veintena de trabajadores acomodados por los propios legisladores.

Este martes hubo una manifestación dentro y fuera del edificio de la OSEF en Ushuaia organizada por ATE y se vio interrumpida la normal atención de los afiliados. La presidente de OSEF, Mariana Hruby, indicó por FM Aire Libre que, si bien “estuvo todo el personal trabajando, se retiraron algunas personas por cuestiones de salud, porque no podían trabajar en estas condiciones”.

La presidente de la OSEF, Mariana Hruby, pidió a la Legislatura el tratamiento urgente del proyecto para aumentar los aportes a la obra social, que es insostenible. Actualmente se está cubriendo “la atención mínima indispensable y las urgencias” y hay una deuda de 1.100 millones de pesos con proveedores. Los pedidos de medicamentos están frenados por falta de pago y tampoco se pueden renovar contratos que están venciendo, al no haber presupuesto. El aporte del gobierno para cancelar la deuda va a aliviar la situación pero no la resuelve.

Tras la protesta de ATE en el interior del edificio, dijo reconocer el derecho del gremio a manifestarse, pero cuestionó la interferencia con la atención al afiliado. La gente estaba a los gritos y se hizo imposible. Si bien la manifestación fue pacífica, con el ruido de los bombos no se pudo atender bien, como de costumbre. El afiliado pudo concurrir, pero por el ruido de afuera muchos decidieron no hacerlo. Siguieron habilitados los mails y los celulares de guardia, así que se podían comunicar de cualquier forma. Incluso se comunicaron conmigo y los fui derivando”, señaló. “Habilitamos una oficina en el primer piso, porque el salón estaba ocupado y los ruidos no dejaban hablar”, aseguró.

Daños en el edificio: También hizo cargo al gremio de daños en el edificio. “No estaba el edificio en las mismas condiciones cuando llegamos. Quedó una consigna policial y vimos que estaban inundados los baños, que estaba roto el termotanque. Se cortó el agua y se intentó reparar durante la mañana. De esto lo hago cargo al gremio porque el edificio no estaba así cuando nos retiramos el día anterior”, aseveró.

Deudas de la OSEF: Respecto de la situación de la obra social, informó que “le debemos a muchos prestadores por una cuestión de fondos y el déficit que tenemos cada vez se hace más grande. Tenemos en la Tesorería más de 1.100 millones de pesos para pagar a todos los prestadores y estamos esperando la ayuda que nos va a otorgar el gobernador. Estamos muy esperanzados con eso pero, mientras tanto, con los fondos que ingresan estamos cubriendo las urgencias en las clínicas de la ciudad, en los hospitales en Buenos Aires, los pasajes para derivaciones.

A medida que podemos vamos pagando las ayudas económicas y los reintegros. Lamentablemente necesitamos fondos en forma inmediata, porque parte de esos 1.100 millones de pesos es deuda con laboratorios y son muchos los que me reclaman. Tenemos retenidos pedidos por falta de pago, incluida la insulina, medicamentos oncológicos, y los laboratorios no lo están enviando porque simplemente tengo que pagar”.

“Yo entiendo el derecho a reclamar del gremio, pero si esto vulnera la atención del afiliado y que podamos seguir trabajando para ellos, lo vemos mal. Obviamente hay un tinte político en todo esto porque hemos presentado el proyecto a la Legislatura y al Ejecutivo en el que solicitamos la ampliación de los aportes como una medida inmediata, más allá de otros puntos. Ellos se han negado al aumento de aportes y presentaron un proyecto que apunta solamente a los cargos. Está todo bien y pueden tener diez directores si quieren, pero lo único que necesita esta obra social son fondos. Hoy necesitamos dinero para afrontar los gastos. Lamentablemente algunos contratos que tengo se vencen y no los puedo renovar porque tenemos un informe de la coordinación contable que señala que, por el déficit, no podemos darle presupuesto a esos nuevos contratos. Yo no puedo contratar nada si no tengo preventiva en el presupuesto, y no estoy pudiendo renovar contratos que ya tenemos. Eso viene sucediendo y va a seguir sucediendo. Lo que tratamos de hacer es garantizar la atención mínima indispensable y las urgencias”, sostuvo.

En cuanto a los pedidos de farmacia, dijo que “se están haciendo, pero tenemos cuentas suspendidas porque nos están reclamando el pago. A medida que ingresan fondos realizamos pagos parciales a algunos laboratorios y esto sale de acuerdo a la urgencia. Tenemos muchos amparos por medicamentos oncológicos, por insulinas, y lo tenemos que cubrir porque no tenemos alternativa en ese caso. También me pasa con cirugías, con insumos importados que tengo que comprar para ciertas operaciones. A veces ingresa dinero y en vez de pagar a un proveedor tengo que pagar eso. Me pasa lo mismo con los medicamentos y lamentablemente hoy se atiende la urgencia”, reiteró.

Pedido a la Legislatura: La funcionaria hizo un pedido a los legisladores para “que se trate el proyecto, el que quieran ellos, porque la obra social tiene déficit. El aporte que hace el trabajador y la patronal no alcanza y eso hay que reverlo. Hemos hecho todos los informes que pudimos desde el momento en que llegamos, hace dos años, y esto tiene que cambiar porque la obra social es insostenible. Si el afiliado quiere una obra social de excelencia como tuvimos en su momento, necesitamos más aportes y más fondos”, concluyó.