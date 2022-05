Madres de menores abusados exigen rapido accionar de la Justicia en estos casos

Madres de niños abusados exigen rápido accionar de la Justicia para estos casos. Se hicieron presente en Tribunales de Río Grande donde una vez más volvieron a exigir el avance de las causas, ante el peligro que los presuntos abusadores queden libres. "Temo que esta persona pedófila esté en la calle de nuevo, después de que abusó de 7 niños", indicó una mamá en su relato. “No podemos estar esperando 5 o 6 meses por una Cámara Gesell, o años como algunas mamás, queremos respuestas", protestó otra de ellas.

"Tenemos muchas causas estancadas, en mi caso el proceso fue finalizado, no hay fecha de indagatoria ni procesamiento. Se hizo la Cámara Gesell y está confirmado que el abuso existió, la denuncia la hice el año pasado en agosto.", indicó una mamá en diálogo con FM Aire Libre.

En este sentido, la mujer contó que se corre el riesgo de que la persona que está detenida por el abuso de su hijo "podría quedar libre", y que se siguen sumando los casos de familias que se encuentran bajo esta preocupante situación.

"Somos varias las mamás, se nos unen con nuevos casos. Son muchos los niños que tienen temor de que esta persona vuelva a estar en las calles, no es por un caso solo, queremos sacar de las calles a estas personas. Hay causas que no tienen Cámara, que están esperando indagatoria, que recién comienzan: no podemos estar esperando 5 o 6 meses por una Cámara Gesell, o años como algunas mamás", protestó otra damnificada.

"Van pasando el tiempo, si no estamos acá no te escuchan. Siempre lo mismo, siempre estamos igual, esperando que nos den fecha de indagatoria pero no pasa nada. No nos queda otra que estar acá, queremos respuestas, no tengo la tranquilidad de que mi hijo ande en la calle tranquilo", señaló la madre en su dramático relato a la emisora.