Legisladora critico a los directores electos y a los trabajadores que se pasan a OSEF al jubilarse

La legisladora por la UCR, Liliana Martínez Allende fue crítica con los trabajadores que no aportan en su vida activa a OSEF, pero en la pasividad, “cuando más prestaciones necesitan”, si recurren a la Obra Social del Estado. También cuestionó la ausencia de representantes de activos y pasivos en el directorio a quienes “no les conocemos la cara”, dijo. Aseguró que queda un largo trabajo por delante para llegar a un acuerdo respecto de la reforma de la ley 1071 propuesta por el gobierno.

Por Radio Nacional Ushuaia, consideró “importante tener la palabra del sector gremial y del Poder Ejecutivo. El vicepresidente de la obra social explicó la situación de los fondos y por qué han aumentado tanto las prestaciones. También escuchamos lo que tienen que decir los gremios, sobre todo los judiciales y bancarios, porque se habla mucho de que cuando están en actividad aportan a una prepaga pero cuando pasan a la pasividad pertenecen a OSEF. Justamente cuando son pasivos son cuando más necesitan de la obra social a la que no aportaron”, sostuvo.

“Había una propuesta de que la persona que se incorporara a OSEF al jubilarse, hiciera un aporte por los 20 años que no los hizo, y lo rechazaron porque se le están pidiendo aportes por años en los que no utilizaron el servicio. Es muy difícil la situación y hay que estudiar cada punto para evitar inconvenientes”, advirtió.

“Yo personalmente pienso que quien estuvo toda la vida fuera de OSEF en su vida laboral, en la pasividad también debe seguir fuera de OSEF, porque hoy se jubilan después de estar 20 años en OSDE y pueden seguir teniendo OSDE en la pasividad”, planteó.

“Hay gente que tiene algún tipo de discapacidad y durante toda la vida fue atendida en un sistema, pero en la pasividad pasa a otro, y realmente es muy complicado. Por supuesto que no hay ninguna conclusión todavía y falta mucho para escuchar”, dijo.

“También se propone que la caja haga el aporte del 3%, porque el jubilado al no tener patrón solamente hace el aporte personal del 3%. Por eso se propuso que la caja haga el aporte, pero la frazada es corta y no sé si la caja va a estar en condiciones de hacer ese aporte por todos los pasivos. De alguna manera se le quiere dar el rol de una patronal para que haga ese aporte para no subirle el aporte a los jubilados”, señaló.

“Por supuesto se habló del aumento de aportes patronales y personales, y obviamente el sector gremial no está de acuerdo. Se tiraron varias propuestas de mínima y de máxima sobre la mesa, en base a la situación que tiene la obra social, porque sabemos que la salud está dolarizada. Esto implica un aumento muy importante de las prestaciones y ni hablar de los medicamentos, que tienen aumentos del 500 al 1000% en dos años. Todos lo vivimos a esto, porque vemos el aumento de los medicamentos. Hoy estoy pagando tres veces más el mismo medicamento que compraba el año pasado y tenemos que tener en cuenta estas cosas”, manifestó.

Subrayó que “la obra social se mantiene con plata y hay que tomar medidas si queremos mantener la obra social que hemos tenido siempre, con las prestaciones que se brindan, con las derivaciones que permiten que se atiendan en el sanatorio Güemes, en el hospital Británico y el hospital Italiano, que son los mejores hospitales de Buenos Aires. La gente ya tiene su historia clínica, son patologías complejas, tienen sus médicos, y nadie quiere ir a otro lugar donde no sabe cómo va a ser la prestación. Todo eso cuesta mucho y todos merecemos una buena prestación y volver a tener la mejor obra social del país como tuvimos”.

“Hoy la OSEF está sumida en una crisis y todos debemos poner el hombro, sobre todo los que más pueden. No sé si es posible jurídicamente que los que más ganan hagan mayor aporte, para evitar juicios al Estado después. Los salarios han aumentado de acuerdo a la inflación, pero el costo de la salud es mucho mayor que la inflación”, observó. Con reuniones programadas para la semana próxima, adelantó que “vamos a seguir escuchando la opinión de jubilados y otras asociaciones, así que nos quedan unos días movidos por este tema”.

Representantes ausentes: La legisladora cuestionó la ausencia de las directoras por pasivos y activos que representan sectores sindicales: “Cuando estaba el IPAUSS en algún momento la obra social mantenía a la caja y se hacía una transferencia de fondos. No es que hoy es más costoso el sistema porque está separado. En la caja no hay problemas, pero sí en la obra social, donde hay representantes de activos y pasivos a las que no les conocemos la cara. Es una pena que no hayan tenido oportunidad de venir, porque están hace más de dos años. Realmente no les conocemos la cara, en cambio quienes representan a los activos y pasivos de la caja permanentemente están acá trabajando, con sus preocupaciones, llaman y vienen”, comparó.

“Yo no sé si los afiliados conocen a quienes los representan en la obra social por activos y pasivos. No los conocemos nosotros como legisladores. El vicepresidente -Leonardo Olgiatti- mostró en la reunión de comisión que el doble voto de la presidente se usó en escasas oportunidades. Entregó un resumen que tienen también todos los gremios y dio las explicaciones del caso. No es que tienen a las representantes raleadas, que no se las llama ni se las escucha. Esto es para tenerlo en cuenta y, quienes este año van a participar de las elecciones esperamos que trabajen si no se consideran representados por el gremio que hoy tiene a sus directoras por activos y pasivos, para que sean otros los que los representen y encuentren mayor consenso”, propició.

“Todos quieren ser directores, no se ponen de acuerdo, pero tienen que trabajar para buscar una persona que realmente los represente y se puedan quejar el día de mañana. Ellos mismos se quejan de que ni la directora por los activos ni la de pasivos los representan”, aseguró.

“En cambio en la caja sí, tanto la representante por activos como la de pasivos son personas con las que da gusto hablar. Tienen las cosas claras, hacen planteos que son atendibles, y han luchado tanto que hasta el día de hoy los haberes de los pasivos se pagan en una sola cuota el quinto día hábil. Ahora están peleando para ver si se pueden pagar el primer día hábil del mes. Me parece bien si se puede coordinar con el gobierno. No hay que olvidar que antes se cobraba en cuotas y con retrasos y la idea es no volver a esa situación”, enfatizó.