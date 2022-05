Elecciones a Constituyentes, desde el MPF preferimos ir solos que mal acompañados

Elecciones a Constituyentes, para el MPF, el legislador Pablo Villegas, aseguro que preferimos ir solos que mal acompañado y el resultado fue pagar el costo político antes que haber ido en alianza.

Villegas hizo una primera lectura por Radio Provincia de las elecciones del domingo, que ubicaron al partido en sexto lugar, con una sola banca de convencionales constituyentes. El objetivo era como mínimo llegar al 10% de los votos pero estuvieron lejos y, si bien esperaban ser “la principal fuerza opositora” al oficialismo municipal, el escrutinio los ubicó en un lejano sexto lugar, con una sola banca.

El parlamentario consideró que es momento de hacer autocrítica y rectificar los errores cometidos, teniendo en cuenta que en la convención del 2001 habían obtenido cuatro bancas. Igualmente celebró que se haya conformado una mayoría opositora a la intención reeleccionista de Walter Vuoto.

Asumió el costo político y la pérdida de volumen electoral por no haber ido en alianza, pero advirtió que no iban a arriesgarse a que “les metieran” candidatos de otros partidos que luego terminaran avalando al oficialismo municipal. Pese a la mala performance como partido provincial, Villegas manifestó “cierta satisfacción por el resultado y desde el MPF no estábamos equivocados cuando decíamos que era necesaria una amplia mayoría en contra de la reforma de la carta orgánica y de la posibilidad de plantear la reelección indefinida.

Las elecciones tienen varias lecturas, pero la mayoría del pueblo de Ushuaia ha expresado un voto contrario a la voluntad del oficialismo”, señaló como positivo. “Desde el MPF aportamos argumentos claros sobre nuestra posición y el resultado de nuestro espacio no fue el esperado. No voy a ser deshonesto en esto, porque teníamos otras expectativas y esto se lo manifesté a Mónica Urquiza y a algunos actores de la lista. La aspiración nuestra era tener al menos un 10% de los votos válidos emitidos y no llegamos a ese piso. Llegamos a un 7,5% aproximadamente y esperábamos un mejor resultado”, sostuvo.

“Cuando tomé la decisión de representar a mi espacio sabía que teníamos viento en contra como partido, por el momento en que nos encontramos como MPF, pero teníamos la responsabilidad histórica de ponerle un freno a este proyecto político que quería imponer una carta orgánica a medida del oficialismo. Eso merecía dejar de lado cualquier especulación política y salir a jugar a la cancha, con todo el riesgo en términos personales y electorales que esto representaba”, dijo.

“Estoy en pleno proceso individual de efectuar la autocrítica correspondiente dentro del sector interno del que participo en el MPF, porque las cosas no nos fueron tan bien como queríamos y seguramente, por los resultados que están a la vista, hemos cometido errores. Hay que rectificar esos errores y ver por qué no supimos encarnar la voluntad del electorado, por qué no nos dejaron subir al ring como verdaderos opositores a la gestión de gobierno municipal”, manifestó sobre las expectativas que no se cumplieron.

“Me voy a tomar el tiempo suficiente para evaluarlo y rectificar conductas que haya que cambiar. Los militantes se pusieron al hombro esta elección y hemos dejado lo mejor de nosotros, pero los resultados no nos acompañaron”, lamentó.

Partido desdibujado: Se le preguntó si de fondo no se repitió el resultado de otras elecciones, donde referentes del partido representaron otras fuerzas políticas, dejando desdibujado nuevamente al MPF. En esta elección hubo militantes del partido de larga trayectoria que optaron por participar en otras listas, y la fuerza política no se recupera de la fisura provocada por la alianza con Gustavo Melella.

“Hay diferencias que en primer lugar se tienen que plantear dentro de nuestro espacio. Nosotros todos los jueves nos juntamos en la sede y ese es el ámbito para dirimir diferencias, después cada uno es responsable de las decisiones que adopta. Es fácil salir con el diario del lunes a decir un montón de cosas”, expresó de las críticas por las redes sociales al mal desempeño del MPF, de parte de referentes del propio partido.

“Todos nos conocemos y sabemos cuáles son los intereses que nos motivan a participar en nuestro espacio. El año pasado cuando tuvimos elecciones internas se presentó una sola lista y ese era el momento para plantear diferencias. Después del resultado de una elección en particular todos somos campeones, pero si entramos a hilar fino y a poner sobre la mesa cuáles son los proyectos políticos que tiene cada uno para el MPF, ahí muchos hacen como el avestruz y meten la cabeza bajo la tierra”, cuestionó.

Mejor solos que mal acompañados: Villegas se hizo cargo de la decisión de competir solos en lugar de ir en alianza y, más allá de la pérdida de volumen electoral, defendió esa estrategia ante el riesgo de que en la lista se colaran convencionales que luego pudieran tomar una posición a favor del oficialismo municipal.

“En esta elección, como autoridades partidarias del MPF tomamos una decisión político-estratégica, que fue salir a defender nuestra historia como espacio político y nuestra visión de cómo se debe gobernar la ciudad de Ushuaia, cuáles son los controles y mecanismos de participación ciudadana, y el equilibrio que debe haber en el ejercicio de poder, que están plasmados en la carta orgánica. Por el MPF va a haber un convencional que va a defender esa postura y nosotros no íbamos a permitir que desde afuera alguien viniera a meter gente que, en lugar de defender la historia de nuestro partido y el futuro de los vecinos, iban a terminar siendo funcionales al proyecto político del intendente Vuoto, como lo son”, señaló en clara alusión a FORJA, del que son aliados en el gobierno pero en materia de reforma tiene posturas totalmente opuestas.

“Acá había una diferencia absoluta entre los que teníamos que ir en contra de la re-reelección y defender los mecanismos de participación y control ciudadano que tiene la actual carta orgánica, y aquellos otros que se han prestado al proyecto político del actual intendente”, criticó de los aliados del gobierno.

“En su momento le votaron la habilitación de este proceso electoral -como lo hizo el referente de FORJA Juan Manuel Romano-, y también se juntaron, pidieron apoyo político, logístico y de otras características. Esa fue una diferencia clave cuando analizamos la posibilidad de integrar una lista más cerrada o más abierta. Sabíamos que nos arriesgábamos a tener cierto costo político y a perder volumen electoral, ante semejante definición política de ir en contra del oficialismo local y de determinados actores de la vida interna del MPF; pero para Pablo Villegas no hay costo político que tenga peso para cambiar la coherencia política que trato de mantener. Me van a salir a criticar un sinnúmero de cosas por errores que seguramente cometo, pero nunca me van a poder decir que no soy coherente entre lo que digo y lo que hago”, sentenció.

“Si digo que voy a defender la historia de mi partido, la defiendo, y si digo que voy a defender el futuro de la ciudad, lo voy a hacer sin medir el costo político. Soy y voy a seguir siendo siempre lista 54, y nunca me he prestado al juego de terceros actores, por fuera del MPF. Esto lo voy a seguir haciendo por más costo político que pueda tener en términos personales”, ratificó el legislador.

“Me da orgullo que la gente en la calle me identifique con mi partido y esa identificación no la voy a transar por más costo político que me genere. En forma previa a la presentación de listas, tuvimos ofrecimientos para ir junto con otros espacios, y en cierto modo con un acuerdo podríamos llegar a licuar responsabilidades políticas ante un resultado como el que tuvimos el domingo. Pero esta posibilidad de licuar responsabilidades no nos llevó a confundirnos porque tenemos bien en clara la decisión política de ir en contra de la reelección indefinida y en defensa de los institutos jurídicos de la carta orgánica. Yo nunca tuve duda de que debíamos ir solos y seguramente esto nos quitó volumen electoral, pero para ganar en la vida también hay que saber perder y saber construir identidad”, planteó.

Destacó que “hemos recuperado cierta identidad partidaria con esta elección y hemos establecido de manera muy clara frente al electorado quiénes somos de la 54 realmente y quiénes se prestan al juego circunstancial y temporal de otros espacios políticos. Tenemos que seguir en ese recorrido, evaluar y reconocer errores, pero seguir muy firmes en las convicciones y en nuestro modo de entender la política”.

Malas perspectivas o una oportunidad: El referente del MPF Jorge Lechman expresó por las redes que nuevamente la ciudadanía le negó al partido su voto de confianza, y fue claro opositor a la alianza con FORJA. Además adelantó una derrota rotunda en 2023 si el partido no logra integrar a todos los sectores.

“Yo no le doy valor a esas declaraciones, hay que seguir hilando fino el resultado de esta elección y el escenario que se ha dado en Ushuaia abre oportunidades de construcción política de cara al 2023. Habrá que tener inteligencia para articular esa construcción política y también ganas de hacerlo, en forma personal, porque ya es momento de poner en la balanza un sinnúmero de situaciones. Mi compromiso es trabajar para el MPF y para los vecinos de la ciudad y, si este proceso electoral me enseñó algo, es que en nuestra ciudad hay una gran asimetría entre distintos vecinos. Algunos tenemos todas las comodidades, todos los servicios y vivimos en una ciudad razonable, con recolección de basura en tiempo y forma, asfalto, calefacción. Pero hay miles de vecinos que no tienen esto, ni siquiera el acceso a su vivienda, ni servicios de agua potable, gas o cloacas, y tampoco sistema de recolección de basura. Por esos vecinos hay que seguir trabajando y es mi compromiso personal. Estoy en la política para honrar el lugar de donde vengo y la palabra de dar soluciones concretas. Hay varias ciudades a la vez en Ushuaia y pareciera que hay vecinos de primera y de segunda. Eso lo tenemos que revertir desde la política y lo voy a seguir haciendo desde el lugar en que me encuentre”, aseguró.

Ningún paso al costado: A diferencia del justicialista Juan Carlos Arcando, que decidió renunciar a futuras postulaciones a cargos electivos tras quedar fuera del piso mínimo para lograr una banca, Villegas no tiene previsto el retiro.

“De mi parte para nada. La vida me ha enfrentado a situaciones muy difíciles en términos personales, y en 28 años de afiliado al MPF en términos políticos he pasado por muchas batallas electorales, internas y generales, algunas con buen resultado y otras no tanto. Eso no ha mellado mi voluntad ni mi sentido de pertenencia al espacio. Yo no estoy en el MPF solamente por la posibilidad de estar en una lista de candidatos. Mi compromiso va más allá y he dado testimonio con hechos concretos. Lo voy a seguir haciendo y no tengo en la cabeza renunciar, por más que a alguno le gustaría. Tengo una responsabilidad institucional que tengo que honrar. Los fuegos de artificio o las diferencias internas que se puedan tener son parte del folklore del MPF, que no es propio porque se da en otros espacios, y lo miro desde esa perspectiva. En el MPF muchos pensamos igual y otros piensan distinto, y estará en la inteligencia de los dirigentes tratar de amalgamar un proyecto político común de cara al 2023. Si eso no es posible, expondremos nuestra propuesta al afiliado en un proceso electoral interno”, avizoró.

“Veremos en qué lugar nos encuentra el 2023, por lo pronto ahora hay que seguir analizando esta elección y siempre es difícil hacer autocrítica. Yo agradezco a los militantes que han salido a defender las banderas del partido y, si tengo que rectificar algo, lo voy a hacer”, concluyó.