Conflicto en la DPE, Solorza culpo al presidente Mancini por falta de gestion

El Secretario de Energía de la provincia, Moises Solorza hablo sobre la crisis energética en especial en Ushuaia y reconoció cortocircuitos con la gestion del presidente de la DPE, Alberto Mancini. Afirmó que hay millones que han llegado del gobierno nacional pero las obras no se ejecutan por problemas administrativos, gremiales y de distinta índole.

Personalmente le pidió al presidente que agilice los plazos, dado que el Secretario es responsable ante el Consejo Federal de Energía y se suman deudas a proveedores, teniendo fondos de sobra. “Si las obras no se ejecutan en tiempo y forma, cada vez alcanza para menos, y luego hay que ir a pedir redeterminaciones de precios”, advirtió.

Solorza en dialogo con Radio Universidad 93.5, critico con el presidente de la DPE, Alberto Mancini: El contraste entre el avance de la Cooperativa y el estancamiento de la DPE es claro. Si bien Solorza negó que esté cortado el diálogo, fue crítico de la demora en la ejecución de obras.

“Con la DPE no tenemos un conflicto, pero sí miradas distintas respecto de determinados temas. La comunicación siempre está, nos han pedido que trabajemos en equipo, pero evidentemente la situación en Ushuaia lleva a que las obras se retrasen más de lo que uno quiere. Hay problemas de administración, problemas gremiales y distintos inconvenientes que retrasan los objetivos que tiene la DPE. Por ahí nos desencontramos un poco, pero no hay pelea. Hay discusiones y miradas distintas, como todo el mundo tiene, y el presidente tiene la responsabilidad de llevar adelante la DPE. Si sus objetivos se cumplen o no, no soy yo quien lo tiene que evaluar”, advirtió.

“El viernes hablé con Alberto Mancini para que estuvieran atentos para hacer el pass through y avanzar rápidamente en la segmentación que le hemos pedido. La Secretaría de Energía de la Nación busca la segmentación para disminuir subsidios y utilizarlos de manera inteligente”, remarcó.

Reconoció que “es cierto” que hay fondos inmovilizados y en este punto expuso su preocupación como responsable ante el Consejo Federal de Energía.

“Hay preocupación por algunas situaciones que se han presentado en Ushuaia y estamos en contacto con el presidente de la Dirección Provincial de Energía. Mi rol es acompañar en todo lo que pueda y colaborar. Soy respetuoso de la autarquía de la DPE y es el presidente el que debe tomar las decisiones. Yo estoy a disposición para colaborar, pero hay preocupación porque los problemas hay que solucionarlos cuanto antes. Vienen procesos muy interesantes para la provincia y proyectos que le agregan valor a nuestros recursos naturales, por eso es importante que tengamos un solo lineamiento para lograr los objetivos que tenemos”, enfatizó.

“Es cierto que hay fondos inmovilizados y se lo he hecho saber al presidente. Es dinero que viene fluyendo y que administrativamente tiene que ir a las obras de los barrios. Yo no niego eso, pero no estamos peleados entre Alberto y yo. Yo estoy abocado a mi gestión, claramente tengo diferencias con la gestión de Alberto, pero eso no significa que no estemos trabajando o hayamos cortado el diálogo”, insistió.

Sin embargo expresó que “el tiempo es dinero, y es dinero público, por lo tanto hay que disponerlo al destino para el cual lo pedimos. Es una preocupación que tenemos porque necesitamos obras para la provincia y no estamos en condiciones de esperar mucho más”.

Respecto de las quejas de proveedores a los que les deben dinero, teniendo millones disponibles, insistió en que “a eso me refiero cuando digo que tienen que agilizar los plazos administrativos y empezar a tener un circuito fluido para que cobren los proveedores, se ejecuten las obras y se puedan rendir los fondos al gobierno nacional, porque en eso yo soy responsable. Muchas veces nos desencontramos porque uno reclama que los fondos se ejecuten y estoy preocupado porque soy el responsable frente al Consejo Federal de Energía Eléctrica, que envía esos fondos. Si no se ejecutan en tiempo y forma, cada vez alcanza para menos, y luego hay que ir a pedir redeterminaciones de precios”, concluyó.