Polémica entre Concejo Deliberante y Farmaceuticos por filas en farmacias de turno

La presidente del Colegio de Farmacéuticos, Luciana Gutiérrez, expresó por FM Aire Libre la queja de la institución por el uso de la farmacia de turno para comprar medicamentos que no son de urgencia y cargó contra la ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante, mediante la cual disponía tener al menos dos farmacias de turno abiertas, teniendo en cuenta la extensión de la ciudad y las dificultades de traslado de muchos vecinos que no tienen movilidad propia. Hicieron una presentación judicial y el fallo les fue favorable, con el argumento de que el Concejo “no tiene injerencia” y están regulados por el Ministerio de Salud. Desde la institución pretenden que haya una sola farmacia de turno en la ciudad y solamente para recetas que se expidan “en el momento en la guardia”.

Gutiérrez afirmó que no son más de diez pacientes en este caso, y que con una sola farmacia de turno alcanza. Consideró que se debe educar a la sociedad, para que no vaya a buscar un antiácido, un test de embarazo, o lleve una receta que le dieron hace tres o cuatro días.

“La sociedad tiene que entender que la farmacia de turno es para una urgencia. Cuando uno va a la guardia de un hospital es por una urgencia y, si el hospital no puede proveer el medicamento, va a la farmacia de turno por esa urgencia. Como sociedad lo estamos usando mal, y se hacen colas largas de espera porque van personas a las dos de la mañana a lo mejor a buscar un antiácido. Las farmacias de turno son para los medicamentos de urgencia que prescriben las guardias, y sólo deberíamos atender los medicamentos de las recetas del momento, porque hay pacientes que vienen a la noche con recetas de tres o cuatro días atrás. Eso genera las colas de gente”, manifestó.

Aseguró que “si empezamos a usar la farmacia de turno como corresponde, no se van a generar estos conflictos. La farmacia que está de guardia, está abierta desde las 9 de la mañana de ese día hasta las 9 ó 10 de la noche del día siguiente. Generalmente todas las farmacias están abiertas hasta las 9 ó 10 de la noche, y queda una sola farmacia en la ciudad hasta las 8 ó 9 de la mañana del día siguiente, cuando empiezan a abrir todas. La atención para urgencias sería desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana”, precisó.

Desgaste profesional: Gutiérrez atribuyó esta postura al desgaste de los profesionales, que no abundan. “Tenemos pocos farmacéuticos y, para que una farmacia esté abierta, tiene que tener siempre un farmacéutico. Si la farmacia tiene dos farmacéuticos, tienen que estar turnándose muchas horas. Son pocos profesionales y en Tierra del Fuego no hay universidades para la salud, es difícil traer profesionales y realmente hay un gran desgaste. Esto lo hemos estudiado y no tenemos más de diez recetas por turno, así que no se justifica tener dos farmacias abiertas. Es más, tenemos un solo centro de salud abierto. Para qué vamos a tener farmacias en barrios alejados, si tenemos un solo centro de salud en la ciudad”, planteó.

“La sociedad cree que la farmacia es un comercio donde puede ir a comprar un antiácido. Cuando una persona sufre de acidez, generalmente es frecuente, sabe que hay algunos alimentos que le caen mal y deberían prever tener dos o tres sobres de antiácidos en la casa. Eso está generando una demora a un paciente que realmente necesita una medicación y está esperando a la intemperie por este tipo de cosas”, criticó.

“Las farmacias de turno son una extensión del servicio de guardia del hospital o de la clínica, y uno no va por una acidez a una guardia médica. Se debe empezar a concientizar a la sociedad para que vaya a la farmacia de turno solamente cuando es urgente y no puede esperar. Nos pasa que vienen a buscar un test de embarazo a las dos de la mañana cuando pueden esperar hasta el otro día; o vienen con recetas que le dieron hace tres o cuatro días”, señaló.

Cabe recordar que el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Von der Thusen, defendió la necesidad de contar al menos con dos farmacias que atiendan las 24 horas, pero Gutiérrez replicó que “nosotros hemos hecho estudios y no es necesario. Con una farmacia de turno por día estamos cubiertos, porque como mucho atendemos diez recetas médicas del momento. Hay lugares de la ciudad donde atienden mucho menos. Con diez personas que vayan una noche, una farmacia es más que suficiente”.

“Cuando yo empecé la gestión ya había pasado lo de la ordenanza y la justicia se había expedido a favor nuestro, después no nos contactaron más desde el Concejo. Igualmente no tienen injerencia sobre nosotros”, sentenció.

Dado que el presidente del Concejo presentaría una minuta de comunicación al Ministerio de Salud para que tome cartas en el asunto, teniendo en cuenta las grandes distancias que tiene que recorrer un vecino de la margen sur hasta el centro, o de otro extremo de la ciudad, concedió que “el Ministerio de Salud tiene la competencia”, pero insistió en no atender si no son urgencias.

“Este es un tema a tratar a nivel nacional, porque pasa en todo el país. Las personas se tienen que empezar a comprometer con las farmacias de turno, e ir cuando realmente es una necesidad y no pueden esperar a las 8 de la mañana del otro día. La farmacia de turno es para medicamentos de urgencia, no para lo que el paciente considere una urgencia, como un antiácido o un test de embarazo. Hay pacientes que no quieren ir a la guardia porque no hay médicos o tienen demora, entonces quiere decir que pueden esperar, porque si no, irían a la guardia”, observó.

Consultada sobre la gente que no tiene vehículo y reside por ejemplo en la margen sur, dijo que “tienen farmacia de turno en un día específico, pero igualmente tienen que cruzar la ciudad para ir al hospital, porque no tienen un CAP abierto las 24 horas”.

También se le preguntó sobre la alternativa de realizar pedidos por teléfono para evitar los traslados desde barrios alejados de la farmacia de turno, pero dijo que “no se puede hacer. Se hizo durante la pandemia, pero la medicación la tiene que dar el farmacéutico en la farmacia, y no mandar un delivery a la casa del paciente”.

Además explicó por qué no atienden los teléfonos las farmacias de turno, teniendo en cuenta que muchos vecinos optan por llamar para evitar el traslado y buscar un medicamento que quizás no tienen. “Durante el turno la prioridad la tiene la gente que está esperando. Cuando se puede atender se atiende, y cuando hay mucha demanda no se puede atender”, concluyó.