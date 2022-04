Clinica San Jorge: Cortamos los servicios a OSEF para que el gobierno reaccione

El titular de la Clinica San Jorge, Carlos Sanchez Posleman se refirió al corte de los servicios a la obra social de los estatales. “Tuvimos que cortar para que el gobierno reaccione, pedimos que nos habilite fondos así podemos pagar nuestras obligaciones”. “Tenemos más de 500 personas a cargo, entre médicos y empleados”.

Reclama un cambio estructural en el sistema sanitario provincial porque “sino en algún momento va a colapsar, ya está en crisis y quebrado”.

En dialogo con FM Master's indico que “Hace mucho que trabajamos con una demora importante, se adeudan prácticas desde el mes de diciembre”, agregó Hasta que se regularice la situación actual, el crédito de todas las prestaciones médicas y sanatoriales con excepción de casos de urgencias, pacientes oncológicos, diagnóstico por imágenes, laboratorio y prestaciones de hemodinamia. Para hacer uso del resto de las prestaciones, los usuarios de OSEF que deseen atenderse en Clínica San Jorge podrán hacerlo abonando los montos establecidos mediante convenio, cuyo reintegro podrán solicitar a la obra social. La Clínica viene reclamando un cambio estructural en el sistema sanitario provincial porque “sino en algún momento va a colapsar”.

Asimismo remarcó que “el problema es que hay un déficit en la obra social pero el sistema de salud de la provincia esta en crisis y quebrado. Algo hay que hacer, un replanteo del valor de la salud para sostenerlo, seguir sosteniendo ese sistema solidario y que no sea exclusivo para a quienes tengan poder adquisitivo, sino igualitario y accesible”.

Acerca de la reestructuración de los montos a las prestaciones, dijo que se acordó los aumentos sujetos a los convenios salariales para clínica y sanatorios privados y el 50% de empleados de gobierno. “Eso no esta en discusión, el problema de la o la obra social ingresa 300, y el gasto es de 550 es muy difícil que se sostenga en el tiempo y llega un momento que algo hay que hacer”.

Acerca de la relación la titular del OSEF, Mariana Hruby, apuntó que se mantiene un dialogo “fluido” y “podemos hablar y horas pero luego no se concreta nada. Se hablo de reforma en la legislatura que no se trata, también de un financiamiento, se hablo de miles de cosas, de letras, prestamos, no es que haya no hay dialogo sino que no es escuchado, y trae diferentes problemas que afecta al afiliado”.

“Yo tengo mi propio pensamiento siempre se me critica por lo cual prefiero que los que saben actúen en consecuencia pero no hay nada que se haya hecho sobre el problema de fondo que se profundiza por no sostener el sistema que es bueno e inclusivo y debido a una presión de una minoría gremial que no trae alguna alternativa, esta todo parado”.

“Ni siquiera pedimos que paguen al 100 % sino un x monto que es para subsistir hasta el mes que viene y le hemos pedido que haya medidas concretas para una solución a corto y mediana plazo”, remarcó.